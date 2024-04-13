Serenay Sarıkaya New York’ta ödül aldı

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Bu yıl ikincisi düzenlenen GQ Global Yaratıcılık Ödülleri, önceki gün New York’ta gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

GQ Türkiye dergisi geceye “GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü” kazananı Serenay Sarıkaya ile katıldı.

Oyuncu, dünyanın dört bir yanından gelen ünlülerin geçidine sahne olan kırmızı halıda, derin göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi. Sarıkaya ödül mesajında ise şunları söyledi:



“Bu mesleğe 15 yaşında başladım. Çok fazla zorlukla ve mücadeleyle hep iç içeydim. Kendi yolumu bulmak için cesur olmaya ve iç sesime güvenmeye gayret ettim. Bu yolculukta bazen bildiklerim ve inandıklarım yetersiz kaldı. O zaman hayatımdaki ilham veren kadınlar bana yol gösterdi. Ben de mesleğimde ilerledikçe ‘ilham veren kişi olma’ konusunu ciddiye almaya başladım. Beni takip eden gençlere hayatlarında iyi bir örnek olma sorumluluğunu çok ciddiye aldım. Bu nedenle çok mutluyum ve gururluyum. Elbette bu felsefeyle çalışmalarıma devam edeceğim.”