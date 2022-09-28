Seren Serengil’e hakaret eden Lerzan Mutlu'nun cezası belli oldu!

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Sanatçı Lerzan Mutlu'nun 2020 yılında sosyal medya hesabı üzerinden Seren Serengil ve annesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle “zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Lerzan Mutlu ile müştekiler Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki Nevin Teoman’ın avukatı, “Hakaretin muhatabının müvekkilim ve kızı olduğu açıktır” diyerek Lerzan Mutlu’nun cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise, “Müvekkilin beraatini talep ederiz. Müvekkilimin yaptığı paylaşımın muhatabı müştekiler değildir ve bu iddia da ispatlanamamıştır. Dosyada atılı suçun işlendiğine dair somut delil bulunmamaktadır” dedi.

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Davayı karara bağlayan mahkeme, Lerzan Mutlu hakkında “sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret” suçundan 8 bin 720 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seren Serengil ile Lerzan Mutlu arasında olay öncesine dayanan husumet ve anlaşmazlıkların bulunduğu, Lerzan Mutlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden Seren Serengil'e ve annesine yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirtilmişti. Taraflar arasında başlatılan uzlaşma sürecinin olumsuz sonuçlandığı ve tarafların uzlaşamadıklarının kaydedildiği iddianamede, Lerzan Mutlu'nun “zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret” suçundan 4 ay 10 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.