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Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz aşkında sürpriz gelişme

Güncelleme Tarihi:

#Kaan Yıldırım#Pınar Deniz#Aylin Aslım
Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz aşkında sürpriz gelişme
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 08:06

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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AİLEMLE TANIŞTI

Kaan Yıldırım önceki akşam yeni dizisindeki partneri Özge Gürel ile objektife takıldı. Dizileri hakkında konuşan ikili, “Birbirimizi çok seviyoruz. Güzel bir iş çıkaracağımıza inanıyoruz. Bol bol aksiyon sahneleri olacak” dedi.

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz aşkında sürpriz gelişme

Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz’in ablasıyla sosyal medyada takipleşmeye başlamasıyla ilgili sorulara ise kızdı:
“Ablam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biri keza Pınar da öyle. Birbirlerini sosyal medyada takibe almışlar, ne var ki bunda? Pınar tabii ki ailemle tanıştı. Bu gayet normal değil mi?” (Sayit DURMAZ)

ANNE-OĞUL

Aylin Aslım, 1 yaşındaki oğlu Orman Umut Çağlan’la çekilen karesini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

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Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz aşkında sürpriz gelişme


Ünlü şarkıcı o karenin altına bir de duygusal not düştü: “Seni bu dünyanın gittiği yerden koruyamam belki ama, elimden geleni yaptığımı ve çok sevildiğini bilecek kadar güvenmeni sağlayabilirim oğlum.”

3. YIL KUTLAMASI

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, önceki akşam 3’üncü evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz aşkında sürpriz gelişme

Paper Moon adlı mekânda romantik bir akşam yemeği yiyen çift çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Akkuş’un eşine yıldönümü hediyesi ünlü bir markanın saatini aldığı öğrenildi.

EVLENDİLER

Oyuncu Burcu Karakaya ve yönetmen Eray Altay geçtiğimiz günlerde Sarıyer sahilindeki Armonia Bosphorus’ta evlendi.

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz aşkında sürpriz gelişme

Karakaya’nın şahitliğini Ceren Türk ve Damla Colbay üstlenirken, Altay’ın şahidiyse Canberk Yılmaz yaptı. Çift, yoğun iş takvimi sebebiyle balayına 2023 yazında çıkacağı söyledi. İkili, 2019 yılında çekilen “Tam Kafadan” film setinde tanışmıştı

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ALIŞVERİŞ GÜNÜ

Fenerbahçe’nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ve sevgilisi önceki gün İstinye Park’ta objektife takıldı.

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz aşkında sürpriz gelişme

İzin gününü sevgilisiyle birlikte alışveriş yaparak değerlendiren ünlü futbolcu, Sarı Lacivertli taraftarların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

ÇOCUKLARIN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Cem Belevi, “1001 Çocuk 1001 Dilek Projesi” kapsamında kendisiyle tanışmak isteyen minik hayranlarını kırmadı.

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz aşkında sürpriz gelişme

Şarkıcı, Deniz Feneri Derneği Genel Merkezi’nde Türkiye’nin farklı köylerinden gelen çocuklarla bir araya gelerek şarkılarını seslendirdi. Belevi, çok mutlu olduğunu söyledi.

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#Kaan Yıldırım#Pınar Deniz#Aylin Aslım

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