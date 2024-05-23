Serdar Ortaç: Annem Kürtçe öğretirdi konuşamazdık

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1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği’nin (MGD) düzenlediği ödül töreninde Ahmet Kaya “Kürtçe şarkı söylemek istiyorum” dediği için saldırıya uğramış, sanatçıya salonda bulunan bazı kişiler tarafından çatal bıçak fırlatılmıştı.

Kaya’ya tepki gösteren isimler arasında yer alan ve o gece sahneye fırlayıp İstiklâl Marşı’nı söylediği görüntülerle hatırlanan Serdar Ortaç yıllar sonra özür dilemişti.

Ünlü popçu, sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ’la internet üzerinden yaptığı yayında konuyla ilgili pişmanlığını bir kez daha dile getirdi. “Allah bin belamı versin” diyen Ortaç, annesinin Urfalı ve Kürt olduğunu açıkladı.



KENDİMİ KESMEK İSTİYORUM



Serdar Ortaç, “1970’te Kürtçe selam veremezdik. Annem Urfalı, bana Kürtçe öğretirdi, konuşamazdık. Herkes hata yapabilir. Kendimi kesmek istiyorum o yıla döndüğüm zaman” dedi.

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Şarkıcı, Ahmet Kaya hakkında da şöyle konuştu:

“Yalnız rahmetliye bakar mısın, o yıl herif çıktı sahneye ve bunu yaptı. Herkese rağmen yaptı. Tutuklanacağını biliyordu. Yaptı bunu. Ne cesaretmiş ya? Çünkü müziği çok güzeldi.”