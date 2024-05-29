Serdar Ortaç: 5 yıl içinde kardeşim, babam, orkestramda en sevdiğim gitaristim öldü...

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Sanatçı önceki akşam ise sosyal medya hesabından canlı yayın açıp ruh halini şu sözlerle anlattı: “Her şeyi kaybetmişim zaten. Sağlığımı kaybetmeyeyim diye düşünüyordum, onu da kaybettim. Kardeşim, babam, orkestramda en sevdiğim gitaristim öldü. Bunların hepsi beş sene içinde oldu. Boşandım, o en hafifiydi. Kaybedeceğim bir şey yok. Evim yansa, dönüp bakmam. Ben hata yaptığımı biliyorum. İçmezsem hata yapmam, onda kesinim. Şu viskiyi bıraktığım gün bence ağrılarım da azalacak.” Ortaç, üzüntülü bir şekilde sözlerine şöyle devam etti: “Ağrılara dayanamayınca şişeye vuruyorum. Hastalığım MS. Bunun tedavsi yok. SMA’nın, ALS’nin, kanserin var, bir tek bu hastalığın yok. Buna kas felci diyorlar yani kasların çürümesi. Yolda yürürken bir anda düşüyorsun. Benim parmaklarımı yamulttu.”