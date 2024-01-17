'Senden Önce'nin afişi görücüye çıktı

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Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’yı buluşturan dizi ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Dizinin yayınlanan ilk tanıtımı Instagram ve Youtube başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda 18 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin afişi de görücüye çıktı. İlk kez Kanal D’nin sosyal medya hesaplarından duyurulan afiş, projenin atmosferini ve hikayenin gizemini öne çıkarırken; diziyi büyük bir heyecanla bekleyen takipçiler tarafından da beğeni yağmuruna tutuldu.

AFİŞ MERAK UYANDIRDI!

Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın fotoğraflarının yer aldığı afiş diziye olan merakı daha da arttırdı. Merve ve Hakan çiftinin hayatlarına Sahra’nın girmesi ile yaşanacak olayları ekrana getirecek olan Senden Önce, hikayesiyle izleyicilerin heyecanla beklediği yapımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

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GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU…

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yakında Kanal D ekranında yayınlanacak olan dizinin yapımcılığını D Media üstlenirken; senaryosunu Başak Angigün kaleme alıyor. Senden Önce’nin yönetmen koltuğunda ise Feride Kaytan oturuyor.