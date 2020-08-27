Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı son bölümde doğum günü sürprizi

Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından merak konusu oldu. Her hafta FOX TV'de ekranlara gelen Sen Çal Kapımı dizisinin 26 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde Eda'nın Serkan'a olan hisleriyle ilgili söylediği sözler dikkat çekti. İşte, Sen Çal Kapımı 7. bölüm özeti.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SEN ÇAL KAPIMI 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan, Eda’ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı onunla… Eda, paylaştıkları anın büyüsüne kapılmış eve döndüğünde Ayfer, Eda’nın mutlulukla parlayan gözlerini fark eder hemen. Eda gerçekten aşık mıdır yoksa? Eda, Serkan’ın büyüsüne kapılmaktan çok korkuyor… Ama Serkan’dan uzak durmak o kadar zor ki. Ertesi gün Serkan’ın doğum günü… Ama tabii ki Serkan Bolat doğum günü kutlamaktan nefret ediyor. Üstelik söylentiye göre doğum günlerini Selin’le geçiriyormuş. Bu sene de öyle olacak. Üstelik bir de Selin'e Serkan adına elleriyle çiçek hazırlamak zorunda kalıyor Eda, hem de notu da kendisi yazarak. Selin'in de kafası karışmaya başlıyor. Peki bu durum Serkan ve Eda’yı nasıl etkileyecek?