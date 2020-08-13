Sen Çal Kapımı 6. bölüm fragmanı yayında: Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı 12 Ağustos Çarşamba akşamı sevenleriyle buluştu. Serkan’ı kurtarmak için Eda'nın attığı hamle son bölümde heyecanı arttırırken, yeni bölüm fragmanında Serkan'dan gelen destek dikkat çekti. İşte, Sen Çal Kapımı yeni bölümle ilgili ayrıntılar.

SEN ÇAL KAPIMI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sen Çal Kapımı dizisinin haftaya yayınlanacak olan 6. bölüm fragmanı yayılandı. İşte, fragmandan görüntüler;

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Önemli bir anlaşmaya imza atmak için Antalya’ya giden ekibi bir sürpriz beklemektedir. Yatırımcıların ikisinin de imzasının alınması gerekmektedir ama boşanmak üzere oldukları için bir araya gelmek istemezler. Onları buluşturma görevi Serkan ve Eda’ya düşer. Antalya’da birlikte geçirdikleri büyülü anlarda, Eda ve Serkan hiç ummadıkları kadar yakınlaşırlar. Bu arada Kaan Karadağ’ın yaratacağı yeni bir kriz Eda için de bir test olacaktır. Serkan’ı kurtarmak için göze aldığı risk, ona olan duygularını fark etmesine de neden olacaktır. Serkan ise Eda’nın cazibesine giderek daha çok kapılmaktadır.