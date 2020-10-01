Sen Çal Kapımı 13. (yeni bölüm) fragmanı yayınlandı - 30 Eylül Sen Çal Kapımı son bölüm özeti

Sen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Fox TV'de diziseverin karşısına çıkan Sen Çal Kapımı 30. Eylül tarihinde izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Eda ve Serkan'ın ilişkilerini yaşamaya başlaması dikkat çekerken Eda'nın gerçek ailesiyle ilgili ortaya çıkan sırlar merak dolu anları ekranlara yansıttı. İşte, Sen Çal Kapımı son bölüm özeri ve yeni bölüm fragmanından görüntüler.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Sen Çal Kapımı 13. yeni bölüm fragmanından görüntüler;

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda’da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak Eda’nın itirafını almak. Serkan sabırla bekliyor Eda’nın aşık olduğunu duymak için. Bir de ailelerden saklama meselesi var. Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan’la sevgili olduğunu söyleyemiyor. Eda’nın ısrarıyla Serkan da kabul ediyor kimseye söylememeyi. Serkan ve Eda ilişkilerini gizli tutarken birçok macera yaşayacaklar