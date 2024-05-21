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Selen Görgüzel: Kalçamdan utanarak büyüdüm

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#Selen Görgüzel#Şarkıcı#Oyuncu
Selen Görgüzel: Kalçamdan utanarak büyüdüm
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 07:49

SELEN Görgüzel, dikkat çeken dansına sosyal medyada gelen tepkilere “Aramızda Kalmasın” programında cevap verdi.

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Ünlü isim, kalçasından utanarak büyüdüğünü açıkladı:

“Kalçamdan utanıyordum, belime kazak bağlayıp kapatırdım. Bir dönem küçültmek için liposuction yaptırdım. Ne zaman ki Jennifer Lopez, Kardashian ailesi ve Beyoncé’nin kalçaları popüler oldu ben de kalçamı sevmeye başladım. Özgüven için kalçaya ihtiyacım yok. Dans ederken şarkı söyleyebilen buyursun gelsin, alnından öpeyim. Playback ve 50 tane dansçıyla şov yapıp ‘starım’ diye geçinenlerden artık hicap duyuyorum. Yaptıklarımı takdir etmek lazım, emek bu kadar yok sayılamaz. Bazı ünlü arkadaşlar bana hakaret etmek için sahte hesap açıyor. Anadolu Ateşi’ndeki dansçı arkadaşıma ‘Dansım çok mu kötü?’ diye sordum. Kıyafetle dansın örtüşmediği için sakil durduğunu söyledi. Ben dansçı değilim ki. Dansı seksi olmak için yapmıyorum. Müzik, ruhumla bütünleşiyor.”

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Selen Görgüzel: Kalçamdan utanarak büyüdüm

Selen Görgüzel, boşandığı eşi Hamdi Alkan’la ilgili “İki ünlünün evliliğinin yürümesi gerçekten çok zor. Bizim evde star ben olmak istiyordum” dedi.

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#Selen Görgüzel#Şarkıcı#Oyuncu

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