Selen Görgüzel: Kalçamdan utanarak büyüdüm

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Ünlü isim, kalçasından utanarak büyüdüğünü açıkladı:

“Kalçamdan utanıyordum, belime kazak bağlayıp kapatırdım. Bir dönem küçültmek için liposuction yaptırdım. Ne zaman ki Jennifer Lopez, Kardashian ailesi ve Beyoncé’nin kalçaları popüler oldu ben de kalçamı sevmeye başladım. Özgüven için kalçaya ihtiyacım yok. Dans ederken şarkı söyleyebilen buyursun gelsin, alnından öpeyim. Playback ve 50 tane dansçıyla şov yapıp ‘starım’ diye geçinenlerden artık hicap duyuyorum. Yaptıklarımı takdir etmek lazım, emek bu kadar yok sayılamaz. Bazı ünlü arkadaşlar bana hakaret etmek için sahte hesap açıyor. Anadolu Ateşi’ndeki dansçı arkadaşıma ‘Dansım çok mu kötü?’ diye sordum. Kıyafetle dansın örtüşmediği için sakil durduğunu söyledi. Ben dansçı değilim ki. Dansı seksi olmak için yapmıyorum. Müzik, ruhumla bütünleşiyor.”

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