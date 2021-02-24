Selda Grosle ve Tunç Boztepe çiftinin başına ne geldi, bulundular mı?
Arabalarıyla birlikte kaybolan ve o günden bugüne aradan geçen 9 yılı aşkın süredir bir haber alınamayan Tunç Boztepe ve Selda Grosle'nin dosyası ''Müge Anlı ile Tatlı Sert'' programında yeniden açıldı. Esrarengiz bir şekilde kaybolan çiftin aileleri Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
Bayramhacılı barajında 9 yıldır kendilerinden haber alınamayan Selda Grosse ve Tunç Boztepe'den iz aranıyor. Bayramhacılı baraj gölünde Selda Grosle’nin kimliğinin su yüzüne vurması üzerine olayla ilgili yeniden çalışmalar yoğunlaştırdı.
Kimliğin buraya kasten atılmış olma ihtimali ya da su altında bulunan arabadan su yüzüne çıkmış olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.