Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı neden yok? 13 Nisan Star TV yayın akışı

Sefirin Kızı neden yok soruları ile pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Sefirin Kızı yeni bölümü ile izleyici karşısına ne zaman çıkacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, yayıncı ve yapımcı kanal üzerinden herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını sorguluyor. Peki, Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı ne zaman? İşte, diziyle ilgili ayrıntılar.

SEFİRİN KIZI NEDEN YOK?

Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam ekranlarda olmayacak. Pek çok program ve dizi gibi Sefirin Kızı'nın da Koronavirüs önlemleri dolayısıyla ekranlara veda ettiği düşünülüyor. Yayıncı ve yapımcı kuruluştan resmi bir açıklama bulunmuyor.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı yeni bölümü hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Çekimlerin Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla duraksadığı düşünülürse, yeniden çekimlerin başlama durumunun en az 2 ayı bulacağı düşünülebilir. Böylece Çekimlerin haziran ayında başlaması yayında ise haziran sonunda olması beklenebilir.

Dizinin yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama yapıldığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.