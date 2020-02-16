Sefirin Kızı 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sancar Müge’nin peşinde!

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı, Sefirin Kızı 17 Şubat Pazartesi akşamı sevenleri ile buluşacak. Sefirin Kızı'nın yeni bölümü öncesi izleyici karşısına çıkan fragmanında Nare ve Sancar'ın Müge’nin peşine düşmesi heyecanlandırıcı ipuçları arasında. Gerçeklerin yer aldığı kaseti Sancar'dan saklayan Güven Bey'in ise hedefine ulaşıp ulaşmayacağı bu hafta merak uyandıracak. İşte, Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akın’a sırf Nare’yle ismi aynı cümlede geçtiği için ceza kesen sadıcının, o pisliğin adını ablasıyla aynı cümlede geçirdiğini duyan Gediz deliye döner. Hırsını Sancar’ı yumruklayarak çıkarır. Sancar ise Gediz’in yumruklarına karşılık vermez, cezasına razı olur. Ama köstebek olduğuna emin olduğu Müge’nin peşine düşmekten de geri kalmaz. Tabii ki Gediz’den gizleyerek.

Aynı anlarda Nare de Gediz’den gizli Müge’nin peşindedir, o da Müge’ye Akın’ın gerçek yüzünü göstermeye çalışmaktadır. Farklı amaçlarla aynı hedefin peşine düşen Sancar’la Nare’nin yolları, aynı videoda kesişecektir. Güven Bey’in telefonundaki bu videoda, Akın’ın Montenegro’da Nare’ye saldırdığı, Nare’nin de Akın’ı bıçakladığı güvenlik kamerası görüntüleri vardır.

Güven Bey bu videoyu Sancar’a izleterek bir kuşla iki taş vurmak niyetindedir; Akın’ı mezara, Sancar’ı hapse göndermek.