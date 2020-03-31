Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nare Sancar'ı affedecek mi?

Sefirin Kızı 30 Mart Pazartesi akşamı 15. son bölüm ile izleyicisinin karşısına çıktı. Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı'nda bu hafta Menekşe'nin konağa geri dönmesi ve düşük tehlikesi bahanesiyle konak halkının üzerine kabus gibi çökmesi çarpıcı gelişmeleri ekranlara getirdi. Peki, Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? İşte, Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler ve son bölümde yaşanan gelişmeler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.