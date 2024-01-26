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Savaş Özbey 'İnci Taneleri'ni yazdı: Dilber’in derdi  hepimizin derdi oldu

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#İnci Taneleri#Dilber#Yılmaz Erdoğan
Savaş Özbey İnci Tanelerini yazdı: Dilber’in derdi  hepimizin derdi oldu
Savaş ÖZBEY
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 07:41

Kanal D’nin daha başlamadan olay yaratan dizisi “İnci Taneleri” seyirciyle buluştu. Yılmaz Erdoğan imzalı dizinin ilk bölümü dün akşam ekrana geldi. Erdoğan’ın canlandırdığı ‘Azem Yücedağ’ karakteri, aforizmalarıyla hem ekrana hem de sosyal medyaya damgasını vurdu.

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Savaş Özbey 'İnci Taneleri'ni yazdı...

"Daha başlamadan fragmanında Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansıyla fenomen haline gelen, dans kursları açılan, kıyafetleri yok satan, polemiklere konu olan “İnci Taneleri” dizisi nihayet izleyiciyle buluştu.
İzlediğimiz hikâye aslında 18 yaşında sevmediği bir adamla zorla evlendirilen ve boşanmak istediği halde bir türlü boşanamayan “Dilber”in yaşadıkları… Yazık, “Dilber hâlâ kocasının tacizine maruz kalıyor.
“Dilber”in başından geçenleri, Azem” karakterine anlattığı hayatı üzerinden öğrendik. İzledikçe dışarıdan neşeli gibi görünen o dansın altında neler yattığını, barındırdığı hüznü de keşfediyoruz.
Ama bu ikilinin ilişkisinin nasıl sonuçlanacağı hâlâ bir gizem. “Dilber” ile “Azem” kendilerini bu acımasız dünyadan kurtarabilecek mi? O güne kadar tatmadıkları sevgiyi birbirlerinde bulabilecekler mi? İnsan böyle bir batağın içinden nasıl sıyrılır da kendini kurtarır? Cevapları almaya başlayacağımız ikinci bölüme kadar biz nasıl sabredeceğiz, ekranın bu tarafındaki insanlar olarak hepimizin derdi oldu.
En çok da “Dilber”in restorandan belalı eşine söylediği ve kadına şiddeti kınayan sözleri ters köşe yaptı bizi.
Yılmaz Erdoğan’ın televizyon dehasına ve oyunculuğuna bir kez daha tanık oluyoruz bu fırsatla. Offf.. Gel perşembe, gel."

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Savaş Özbey İnci Tanelerini yazdı: Dilber’in derdi  hepimizin derdi oldu

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#İnci Taneleri#Dilber#Yılmaz Erdoğan

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