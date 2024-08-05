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Sambadan horona... Jessica May ilk kez bir Türk kızını canlandırıyor

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#Jessica May#Hülya Avşar#Uğur Yücel
Sambadan horona... Jessica May ilk kez bir Türk kızını canlandırıyor
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 07:14

Yeni sinema filmi “Aşkın Dünkü Çocukları” için Karadeniz’de kamera karşısına geçen Brezilyalı oyuncu Jessica May, kariyerinde ilk kez bir Türk kızını canlandırıyor. Filmin kadrosunda Uğur Yücel ve Hülya Avşar da yer alıyor.

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UZUN süredir Türkiye’de yaşayan Brezilyalı oyuncu ve model Jessica May, 2018 yılında fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile evlenmiş, çok istediğini söylediği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına da 2022’de kavuşmuştu. Oyunculuk kariyerine devam eden Jessica May, ilk kez bir projede Türk kızını canlandırdı. Güzel oyuncunun başrolünü üstlendiği “Aşkın Dünkü Çocukları” adlı sinema filminin çekimlerine geçtiğimiz günlerde Ordu’nun Ünye ilçesinde start verildi. Türkiye’yi ve Türkleri çok sevdiğini her fırsatta dile getiren May, Türk kızı rolünde seyirci karşısına çıkacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

YILDIZ İSİMLER KADRODA

CineGenna Pictures’ın yapımcılığında çekilen “Aşkın Dünkü Çocukları” oyuncu kadrosundaki isimlerle de dikkat çekiyor. Projede Jessica May’in yanı sıra Uğur Yücel, Hülya Avşar, Mehmet Özgür, Derya Alabora, Derya Baykal, Yıldıray Şahinler, Ümit Çırak, Ali Düşenkalkar ve Yonca Şahinbaş da rol alıyor.

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#Jessica May#Hülya Avşar#Uğur Yücel

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