Sambadan horona... Jessica May ilk kez bir Türk kızını canlandırıyor

UZUN süredir Türkiye’de yaşayan Brezilyalı oyuncu ve model Jessica May, 2018 yılında fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile evlenmiş, çok istediğini söylediği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına da 2022’de kavuşmuştu. Oyunculuk kariyerine devam eden Jessica May, ilk kez bir projede Türk kızını canlandırdı. Güzel oyuncunun başrolünü üstlendiği “Aşkın Dünkü Çocukları” adlı sinema filminin çekimlerine geçtiğimiz günlerde Ordu’nun Ünye ilçesinde start verildi. Türkiye’yi ve Türkleri çok sevdiğini her fırsatta dile getiren May, Türk kızı rolünde seyirci karşısına çıkacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.



YILDIZ İSİMLER KADRODA



CineGenna Pictures’ın yapımcılığında çekilen “Aşkın Dünkü Çocukları” oyuncu kadrosundaki isimlerle de dikkat çekiyor. Projede Jessica May’in yanı sıra Uğur Yücel, Hülya Avşar, Mehmet Özgür, Derya Alabora, Derya Baykal, Yıldıray Şahinler, Ümit Çırak, Ali Düşenkalkar ve Yonca Şahinbaş da rol alıyor.