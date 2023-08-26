Salih Bademci Dilek Taşı ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor: İzleyicilerin kalbi dayanırsa çok keyifle izleyecekleri bir dizi olacak

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1980’li yıllarda geçen bir dram hikayesi Dilek Taşı’nın kendisini çok heyecanlandırdığına değinen Salih Bademci: “Set çok güzel geçiyor, çok heyecanlı ve çok dinamik bir iş. Ben çok heyecanlıyım çünkü yine bir dönem işi ve benim için dönem işi çok heyecanlı oluyor. Çok zevk aldığım bir şey, o yüzden çok mutluyum. Ayrıca ekip muazzam… senaristimizden, yönetmenlerimize ve oyuncu arkadaşlarımıza kadar, çok keyifli çalışıyoruz. Zor geçiyor tabi ki izlerken de izleyici muhtemelen fark edecektir ‘’Nasıl çekti bunlar?’’ diyecektir. İzleyicilerin gerçekten kalbi dayanırsa çok keyifle izleyecekleri bir dizi olacak. Sanırım insanlar uzun zamandır böyle bir şey seyretmedi ağızlarında şahane bir tat kalacak ve çok zevk alacaklarını düşünüyorum.” dedi.

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Dizinin senaryosundan çok etkilediğini belirten Salih Bademci; “Senaryosu beni etkileyen şey oldu. Genel hikâyeyi başta okumuştum zor okuyan biriyimdir, okumayı çok seviyorum ama aynı tarz senaryolar okuyunca bazen sıkılırım. Fakat bu işi okurken daha genel hikayesinde çok etkilendim. Bir sonraki bölüm ne olacak dedim. “

Güçlü prodüksiyonu ile çok konuşulacak olan dizinin başrollerini; Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok konuşulan Dilek Taşı yakında Kanal D’de başlıyor.