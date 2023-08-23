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Dilek Taşı’ nın ikinci tanıtımı yayınlandı: O eylül hepimizin kaderi sonsuza kadar değişti

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#Dilek Taşı#Kanal D#Yeni Dizi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 09:29

Kanal D’nin yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan, sezonun en iddialı dizileri arasındaki yerini alan yeni dizisi Dilek Taşı’nın ikinci tanıtımı yayınlandı.

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Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor.

Dilek Taşı’ nın ikinci tanıtımı yayınlandı: O eylül hepimizin kaderi sonsuza kadar değişti

İlk tanıtımı ile merak uyandıran Dilek Taşı’nın yayınlanan ikinci tanıtımı da oldukça ses getirdi. 80’li yılların İstanbul’unda geçen, dönemin buhranlı zamanlarını tüm gerçekçiliğiyle anlatan tanıtım yayınlanır yayınlanmaz büyük beğeni topladı. Mustafa’nın Figen’i elinden tutarak yaşanan olaylardan uzaklaştırdığı sahneler ise çok konuşuldu.

Dilek Taşı’ nın ikinci tanıtımı yayınlandı: O eylül hepimizin kaderi sonsuza kadar değişti

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Güçlü prodüksiyonu ile çok konuşulacak olan dizinin başrollerini; Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. 1980’li yıllarda geçen bir hikâyeyi konu alan dizide Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dilek Taşı’ nın ikinci tanıtımı yayınlandı: O eylül hepimizin kaderi sonsuza kadar değişti

Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok konuşulan Dilek Taşı yakında Kanal D’de başlıyor.

Dilek Taşı’ nın ikinci tanıtımı yayınlandı: O eylül hepimizin kaderi sonsuza kadar değişti

 

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#Dilek Taşı#Kanal D#Yeni Dizi

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