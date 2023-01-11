Sadri Alışık'tan Ece Binay açıklaması

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ESKİ BİR ARKADAŞIM

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sadri Alışık, Ece Binay ile yakın arkadaş olduklarını belirtti:

Hayatı mümkün olduğunca doğru ve dengeli yaşamaya dikkat eden biri olarak son 2 gündür değerli arkadaşım Ece Binay ile ilgili hakkımda “iddia” adıyla ortaya çıkan haberlerin beni son derece üzdüğünü ve hiç bir şekilde gerçeği yansıtmadığını açıklamak isterim.

Ece Binay benim evlenmeden önce tanıdığım ortak arkadaş gruplarımızın da olduğu eski bir arkadaşımdır. Son bir kaç yıldır tahminimce 2 veya 3 kez görüşmüşüzdür. Eylül ayında yaşanan ve bahse konu olan gece Eceyle bir mekanda ortak arkadaşımızın doğum gününde karşılaştık. Ece evlerimizin yakın olması ve arabamı da almamış olmam sebebiyle beni evime bıraktı. O günden sonra ne görüştük, ne karşılaştık, ne konuştuk.

Mesele tamamen bundan ibarettir.

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Bana göre son derece doğal olan bu durumun farklı bir alana çekilerek hatta daha da abartılarak farklı bir kurgu ve senaryo haline getirilme anlayışını ve mantığını anlayabilmiş değilim. Herhangi bir ilişkim olduğunda bunu açıklamaktan kaçınmayacağımı bildirir, gerçeğin açıkladığım gibi net ve tek olduğunu bilmenizi isterim.

Sevgilerimle

Sadri Alışık

GEÇTİĞİMİZ YIL BOŞANMIŞLARDI



Ece Binay ile Mahsun Kırmızıgül, 2016 yılında ABD’nin Los Angeles şehrinde nikâh masasına oturmuş, bir yıl sonra Lavin adını verdiklerini kızlarını kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin altı yıllık evliliği, geçtiğimiz sene Nisan ayında Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla 15 dakikada bitmişti.