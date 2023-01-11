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Sadri Alışık'tan Ece Binay açıklaması

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#Ece Binay#Sadri Alışık#Mahsun Kırmızıgül
Sadri Alışıktan Ece Binay açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 17:48

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül (53) ile altı yıllık evliliği tek celsede biten Ece Binay'ın (38), Türk sinemasının usta ismi Sadri Alışık'ın torunu Sadri Alışık (33) ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Sadri Alışık'tan açıklama geldi.

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ESKİ BİR ARKADAŞIM

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sadri Alışık, Ece Binay ile yakın arkadaş olduklarını belirtti:

Hayatı mümkün olduğunca doğru ve dengeli yaşamaya dikkat eden biri olarak son 2 gündür değerli arkadaşım Ece Binay ile ilgili hakkımda “iddia” adıyla ortaya çıkan haberlerin beni son derece üzdüğünü ve hiç bir şekilde gerçeği yansıtmadığını açıklamak isterim.

Ece Binay benim evlenmeden önce tanıdığım ortak arkadaş gruplarımızın da olduğu eski bir arkadaşımdır. Son bir kaç yıldır tahminimce 2 veya 3 kez görüşmüşüzdür. Eylül ayında yaşanan ve bahse konu olan gece Eceyle bir mekanda ortak arkadaşımızın doğum gününde karşılaştık. Ece evlerimizin yakın olması ve arabamı da almamış olmam sebebiyle beni evime bıraktı. O günden sonra ne görüştük, ne karşılaştık, ne konuştuk.
Mesele tamamen bundan ibarettir.

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Bana göre son derece doğal olan bu durumun farklı bir alana çekilerek hatta daha da abartılarak farklı bir kurgu ve senaryo haline getirilme anlayışını ve mantığını anlayabilmiş değilim. Herhangi bir ilişkim olduğunda bunu açıklamaktan kaçınmayacağımı bildirir, gerçeğin açıkladığım gibi net ve tek olduğunu bilmenizi isterim.
Sevgilerimle
Sadri Alışık

GEÇTİĞİMİZ YIL BOŞANMIŞLARDI

Sadri Alışıktan Ece Binay açıklaması

Ece Binay ile Mahsun Kırmızıgül, 2016 yılında ABD’nin Los Angeles şehrinde nikâh masasına oturmuş, bir yıl sonra Lavin adını verdiklerini kızlarını kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin altı yıllık evliliği, geçtiğimiz sene Nisan ayında Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla 15 dakikada bitmişti.

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#Ece Binay#Sadri Alışık#Mahsun Kırmızıgül

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