6 yıllık evlilik bitti! Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay boşandı...

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Mahsun Kırmızıgül’ün avukat eşi Ece Binay, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı boşanma davası açtı. Çift, duruşma öncesi adliyeye gelerek mahkeme salonuna geçti. Görülen duruşmanın ardından Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı.

Kırmızıgül duruşma sonrası yaptığı açıklamada “Evliliğimiz kurtarmak için elimden gelen yaptım. Ama olmadı” dedi. Mutsuz olduğu gözlenen Kırmızıgül, ihanet iddialarıyla ilgili soruları ise cevapsız bırakarak aracıyla adliyeden ayrıldı.

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Mahsun Kırmızıgül’ün ardından adliyeden çıkan avukat Ece Binay ise açıklamasında “Boşanma davası açmıştım, sonuçlandı ve boşandık. Çocuğumuzun velayeti bende kaldı” dedi. Çiftin Lavin isimli bir çocukları bulunuyor.

Mahsun Kırmızıgül, 2016 yılında avukat Ece Binay ile ABD’nin Los Angeles şehrinde dünyaevine girmişti. Çiftin 2017 yılında Amerika’da dünyaya gelen Lavin isimli bir kızı var.