Sadakatsiz 25. son bölüme Derin'in ortaya çıkması damga vurdu... İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 25. son bölümü tek parça Kanal D ekranlarında 7 Nisan akşamı diziseverler ile buluştu. BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan, Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, Sadakatsiz'in bu akşamki son bölümünde final anında Derin'in boş bir evde yer aldığı görüntüler heyecan yarattı. Turgay'a karşı hisleri olan Derya'nın ise Turgay'a şok hamlede bulunması dikkat çekti. Elleri ve ayakları bağlı şekilde görünen Derin'in akıbeti dizinin yeni bölümünde belli olacak. Sadakatsiz son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 25. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 7 Nisan Çarşamba yayınlanan 25. Bölümde Derin’in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya’yı zor durumda bırakır.

Derin’i bulmak ve Asya’yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verir. Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya’ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bırakır. Derin’le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?

Polisler Derin hakkında araştırma yaparken beklenmedik bir durum da ortaya çıkar. Derin'in hasta kayıtları da araştırmaya dahil olur ve polisler Derya'dan ister. Derya, kayıtlara baktığı sırada Derin'in hamile olduğunu öğrenir. Ancak bu bilgi henüz kimsede yoktur. Derya, bunu Volkan'a söylemeye kalkar ancak gizlilikten dolayı cesaret edemez.

Asya hakkında çıkan haberler ve olaylar silsilesi en sonunda felakete neden oluyor. Asya'nın itibarı kökünden sarsılıyor. Hastane yönetimi artık bu duruma son vererek, Asya'yı hastaneden kovuyorlar. Bu da yetmez gibi vakıftan da kovulan Asya iyice bunalıyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de...

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