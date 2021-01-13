Sadakatsiz Derya kimdir? Derya karakterine hayat veren Özge Özder annelik için gün sayıyor

Sadakatsiz Derya karakterine hayat veren oyuncu Özge Özder performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mucize Doktor, Sadakatsiz, Umuda Kelepçe Vurulmaz dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü yüksek dereceyle kazandı. Sinan Güleryüz ile evli olan Özder, profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başladı.

ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Özge Özder, oyunculuk kariyeri ve özel hayatı ile magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 1 Nisan 1978 yılında Ankara'da dünyaya gelen Elif Özge Özder, Orta okul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okudu ve o yıllarda tiyatro ile tanıştı.

1996 yılında konservatuvar sınavlarına girmiş ve Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü ise yüksek dereceyle kazanmıştır.

2000 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuş ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlamıştır. 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde olan oyuncu 2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lale adlı rol ile televizyonda da büyük başarı yakalamış, isim olarak akıllara kazınmıştır.

Show Tv'de yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı çelik prensesi Prenses Cavidan ise televizyon kariyerinin doruk noktası olmuştur. Televizyon ve sinema oyunculuğundaki başarısı ile günden güne dikkat çeken ve ünlü olan oyuncu tiyatro yapmaktan hiç vazgeçmemiş ve 2005 yılından beri sahneye çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapmaktadır.

Üç Kız Kardeş oyununda Nataşa rolüyle gösterdiği performans ile Bedia Muvahhit ödülüne layık görülmiş, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine aday olmuştur. Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne aday olan oyuncu, daha sonra FOX TV'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Emel karakterini canlandırmıştır. Senaryo gereği komada olan Emel karakterinin ölmesi gerekiyordu fakat dizinin hayranları Özge Özder'e 'Emel'in ölmesini istemiyoruz' mesajları yollayınca ve bu mesajların sayısı oldukça yoğun olduğu için Emel karakteri ölmemiş komadan çıkıp Gül Çıkmazı'na geri dönmüştür. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır.

Daha sonra Kehribar dizisinde Adile Yarımcalı rolünü oynamıştır ancak dizi 15 bölüm devam edebilmiştir. Özge Özder son olarak Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli dizide rol almıştır.

ÖZGE ÖZDER DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Sadakatsiz (2020-)- Derya Samanli

Jet Sosyete (2019) - Sema (43. bölüm)

Mucize Doktor - 2019-2020 Kıvılcım Boysal

Umuda Kelepçe Vurulmaz - 2016-2017 Perihan

Kehribar - 2016 Adele Yarımcalı

Ulan İstanbul - 2014 Sevilay Karam

Umutsuz Ev Kadınları - 2011-2014 Emel

Ömre Bedel - 2009-2010 Aylin

Dudaktan Kalbe - 2007-2009 Prenses Cavidan Meriçoğlu Gün

Başka Semtin Çocukları - 2008 Gül

Sıfır Dediğimde - 2007 Genç Müberra

Sınav - 2006 Candan Hoca

İyi ki Varsın - 2006 Aslı

Umut Adası

Emret Komutanım - 2005 Sultan Hemşire

Uy Başuma Gelenler - 2004

Haziran Gecesi - 2004 Lale

İyi Aile Robotu - 2002 Çağla

Aşkın Mucizeleri - 2004

Estağfurullah Yokuşu - 2003 Didem

Hayat A.Ş. - 2003

Çifte Bela - 2001

Yeditepe İstanbul - 2001 Konuk Oyuncu

Dadı - 2000

Sonbahar Kadınları - 1998

Ferhunde Hanımlar