‘Saçımı haftada bir yıkarım’ tartışması...

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Pekkan, sosyal medyada gündem olurken “Haftada bir saç mı yıkanır?”, “Kokar” gibi yorumlar yapıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Engin, “Saçın 2 günde 1 yıkanmasını öneriyoruz ancak haftada 1 yıkamak uzun bir süre çünkü o zaman da yağ salgısı artar ve saç dökülmesi olur” dedi.



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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay da şöyle konuştu: “Normalde en az haftada 2 yıkamayı tavsiye ediyoruz. Saçın durumuna göre bu yıkama sıklığı değişiyor. Ancak 1 hafta yıkamadığınızda mikroplar için uygun bir ortam oluşturur. 1 hafta ya da daha uzun süre yıkamamak da sağlıklı değil. 1 hafta yıkanmadığında nahoş bir koku da meydana gelebilir.”