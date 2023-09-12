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‘Saçımı haftada bir yıkarım’ tartışması...

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#SEMİRAMİS PEKKAN#Tiktok#SAÇ SAĞLIĞI
‘Saçımı haftada bir yıkarım’ tartışması...
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 10:56

SEMİRAMİS Pekkan, TikTok hesabında soruları yanıtladı. 74 yaşındaki Pekkan, saç sağlığına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: “Ben saçımı haftada bir yıkarım. Eskiden beri biliyorum ki saçı çok sık yıkamak sağlıklı bir şey değil. Çünkü oradaki yağları yok ediyorsun. O yağlar faydalı, saçın daha iyi olması ve sağlıklı olması için.”

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Pekkan, sosyal medyada gündem olurken “Haftada bir saç mı yıkanır?”, “Kokar” gibi yorumlar yapıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Engin, “Saçın 2 günde 1 yıkanmasını öneriyoruz ancak haftada 1 yıkamak uzun bir süre çünkü o zaman da yağ salgısı artar ve saç dökülmesi olur” dedi.

‘Saçımı haftada bir yıkarım’ tartışması...

HAFTADA 1 YIKAMAK DA SAĞLIKLI DEĞİL
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay da şöyle konuştu: “Normalde en az haftada 2 yıkamayı tavsiye ediyoruz. Saçın durumuna göre bu yıkama sıklığı değişiyor. Ancak 1 hafta yıkamadığınızda mikroplar için uygun bir ortam oluşturur. 1 hafta ya da daha uzun süre yıkamamak da sağlıklı değil. 1 hafta yıkanmadığında nahoş bir koku da meydana gelebilir.” 

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#SEMİRAMİS PEKKAN#Tiktok#SAÇ SAĞLIĞI

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