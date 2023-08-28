Semiramis Pekkan vefat eden oğlu hakkında konuştu

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Semiramis Pekkan, YouTube kanalında hayatına dair merak edilenleri anlattı.

Pekkan, Ercüment Karacan’la evliliğinden 1979 yılında dünyaya gelen Emir adındaki oğlunun 5 yaşındayken lösemi hastalığı nedeniyle vefat etmesi hakkında da konuştu.

Sanatçı, “Hiç haksızlığa uğradınız mı? Bu durumlarda tepkiniz ne olur?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Zaman zaman haksızlıklara uğrayabiliyorum. O ciddi kayıpta mesela Allah’ımla konuştum ‘Bana haksızlık olmuyor mu?’ diye. Orada ciddi haksızlığa uğradığımı düşündüm. Çünkü ilk üzüntü ile anlayamadım. Daha sonra bunun haksızlık değil yaşanması gereken bir şey olduğunu anladım.”

Semiramis Pekkan, yalnızlığın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi ve ekledi:

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EN ACI YALNIZLIK KALABALIKLARIN İÇİNDEKİ

“Fakat benim için en acı yalnızlık kalabalıkların içindeki. Çok hissetmişimdir bunu. Ama tatile yalnız başıma gitmem. Güzel bir şey yaşayacaksam arkadaşlarımla paylaşmayı severim.”

Sanatçı, mevsimlere göre kıyafetlerinin renginin de değiştiğini belirtti:

“Kışın pembe giymem. Renkleri mevsimlere göre kullanmayı seviyorum. Kışın griler, beyazlar. Beyaz benim baş rengim. Belki de benim hemşire veya doktor olmam lazımdı. Pembe rengi de yazın kullanmayı çok seviyorum.”