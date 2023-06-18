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Deniz Binbaşı Rıdvan Pekkan ile kızları Ajda ve Semiramis

Güncelleme Tarihi:

#Babalar Günü#Ajda Pekkan#Pınar Altuğ
Deniz Binbaşı Rıdvan Pekkan ile kızları Ajda ve Semiramis
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 13:46

Babalar Günü'nde ünlüler babalarının fotoğraflarını paylaşarak duygusal mesajlar yayınladı. İşte ünlülerden Babalar Günü paylaşımları...

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AJDA PEKKAN
Babası Deniz Binbaşı Rıdvan Pekkan ve kardeşi Semiramis Pekkan ile bir fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı altına "Tüm Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun" notunu düştü.

Deniz Binbaşı Rıdvan Pekkan ile kızları Ajda ve Semiramis


ITIR ESEN
Babalar günü… Çok seneler geçti, benim babasızlığımın üstünden. Hasretin tarifi yok! Yaşasaydın, torunlarını, onların çocuklarını görecektin. Her kutlamada sana geleceklerdi, biz hep eksik kaldık. Şimdi rüyalarda buluşuyoruz, bakalım ne zaman kavuşuruz❤️🙏🏻🍀Rahat uyu iyi kalpli babam
Deniz Binbaşı Rıdvan Pekkan ile kızları Ajda ve Semiramis


ACUN ILICALI
Babalar gününüz kutlu olsun. Allah hepimize çocuklarımızla güzel günler nasip etsin..
Deniz Binbaşı Rıdvan Pekkan ile kızları Ajda ve Semiramis



CEYDA DÜVENCİ
Babam… senden öğrendiklerimi yaş aldıkça ve hayatı deneyimledikçe daha iyi anlıyorum… aşk için vazgeçtiklerin, sevdiklerin için yaptıkların, kocaman yüreğin, her gün beni arayıp “buradayım” diyen sesin, her sene doğum günümde doğduğum saatte çalan telefonum… seni çok seviyorum… yolun sonuna kadar yanındayım… iyi ki benim babamsın… iyi ki annemle yol arkadaşısın… 
Deniz Binbaşı Rıdvan Pekkan ile kızları Ajda ve Semiramis



NEZ:
Mavi gözlü dev adam benim canım babammm❤️Sen nefes aldığın her sağlıklı günün benim en mutlu günüm. Baba demek ne güzel bir duygu. Benim koca yürekli Antakyalım, sen asla üzülme arkanda dev gibi baban var dersin ya hep🥰 senin o mavi gözlerin hep ışıldasın bize ailemize hep böyle baksın. Seni çok seviyorum kıymetli babam.
Düşünün ki sizi her gördüğünde "ne kadar güzelsin" diyen bir babam var.
Devrilmez koca çınarım. Ben mücadeleyi en güzel babadan öğrendim 💛🧿
Deniz Binbaşı Rıdvan Pekkan ile kızları Ajda ve Semiramis


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BÜLENT PARLAK
Canım babam. Bana hiç nasihat vermedi babam. Sadece izledim. Memurdu, kul hakkı yemedi, boğazımızdan 1 kuruş haram lokma geçirmedi. Yetti. Bugün; sesimi kısacak her şeye karşı duruyorsam, alnım açıksa, gururum yerindeyse biraz da senin sayende.Rahat uyu … Seni Seviyorum Baba. ❤️

Deniz Binbaşı Rıdvan Pekkan ile kızları Ajda ve Semiramis


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BÜLENT ŞAKRAK
Karagümrüklü taş kafa Yılmaz.. Kıyak adamdı,babamdı.🕯️

Deniz Binbaşı Rıdvan Pekkan ile kızları Ajda ve Semiramis



PINAR ALTUĞ
 Canım babam seni çoookkk özlüyorum,keşke kucağında biraz daha fazla oturabilecek zamanım olsaydı❤️Kızım da benim kadar şanslı,aynı senin gibi muhteşem bir babası var ❤️ Babalar Günün Kutlu Olsun Sevgilim
Deniz Binbaşı Rıdvan Pekkan ile kızları Ajda ve Semiramis


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#Babalar Günü#Ajda Pekkan#Pınar Altuğ

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