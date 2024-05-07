×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Reha Özcan: Biz ataerkil değil anaerkiliz

Güncelleme Tarihi:

#Reha Özcan#Üç Kız Kardeş#Yeşim Özcan
Reha Özcan: Biz ataerkil değil anaerkiliz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 08:04

KANAL D ekranlarında yayınlanan ve final yapan “Üç Kız Kardeş” dizisinde Sadık rolüne hayat veren usta oyuncu Reha Özcan, OnurAkayMedya’ya özel röportaj verdi.

Haberin Devamı

Özcan, “Eşiniz Yeşim Özcan ile yaşadığınız sevginin ve çocuklarınızla ilişkinizin ‘Üç Kız Kardeş’teki o babacan Sadık rolüne katkısı oldu mu?” sorusunu, “Yeşim, bizim evimizin ana kraliçesidir. Bizde kararları Yeşim verir. Çünkü biz ataerkil değil anaerkiliz. Bu anlamda da çok mutluyum. Çok saygı duyuyorum, çok aşığım, seviyorum onun yaptığı her şeyi ama bu zamanla oluşan bir şey. Tabii ki koskoca bir yaşam hikâyesinde kırgınlıklarımız ve kızgınlıklarımız oluyor ama sonra artılarla eksileri elediğinizde ortaya pırıl pırıl bir şey çıkıyor ve onu seviyorum!” diye yanıtladı.

Daha önce “Mucize Doktor” dizisinde Adil Hoca karakterine hayat veren Reha Özcan, “Benim için çok önemli. Yani televizyon seyircisiyle barışma sürecim belki de. Ben hep kötü adam oynadım ondan öncesinde. Hiç iyi adam oynamamıştım. İlk defa iyi adam oynadım o rolle birlikte” diye konuştu.

Gözden KaçmasınÜç Kız Kardeş muhteşem bir finalle ekranlara veda ettiÜç Kız Kardeş muhteşem bir finalle ekranlara veda etti!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Reha Özcan#Üç Kız Kardeş#Yeşim Özcan

BAKMADAN GEÇME!