Reha Özcan: Biz ataerkil değil anaerkiliz

Haberin Devamı

Özcan, “Eşiniz Yeşim Özcan ile yaşadığınız sevginin ve çocuklarınızla ilişkinizin ‘Üç Kız Kardeş’teki o babacan Sadık rolüne katkısı oldu mu?” sorusunu, “Yeşim, bizim evimizin ana kraliçesidir. Bizde kararları Yeşim verir. Çünkü biz ataerkil değil anaerkiliz. Bu anlamda da çok mutluyum. Çok saygı duyuyorum, çok aşığım, seviyorum onun yaptığı her şeyi ama bu zamanla oluşan bir şey. Tabii ki koskoca bir yaşam hikâyesinde kırgınlıklarımız ve kızgınlıklarımız oluyor ama sonra artılarla eksileri elediğinizde ortaya pırıl pırıl bir şey çıkıyor ve onu seviyorum!” diye yanıtladı.

Daha önce “Mucize Doktor” dizisinde Adil Hoca karakterine hayat veren Reha Özcan, “Benim için çok önemli. Yani televizyon seyircisiyle barışma sürecim belki de. Ben hep kötü adam oynadım ondan öncesinde. Hiç iyi adam oynamamıştım. İlk defa iyi adam oynadım o rolle birlikte” diye konuştu.