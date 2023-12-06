Pqueen adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Büşra Pelin Baynazoğlu meme kanserine yakalandığını duyurdu

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"Kasım ayı ve aralık ayının başları hem benim hem yakın çevrem için çok zordu. Hala da zor." diyerek paylaşım yapan Pelin Baynazoğlu meme kanserine yakalandığını duyurdu. Fark etme sürecini ve neler yaşadığını tek tek anlatan Baynazoğlu takipçilerini de uyardı.

Hem anne hem de baba tarafında kanser geçmişi bulunduğunu belirten Pqueen, memesinde bir kitle fark ettikten sonra doktora başvurduğunu ve bu sürecin ardından da meme kanseri teşhisi aldığını söyledi.

Kanseri çok erken aşamada fark eden Pelin Baynazoğlu, acil ameliyata alınarak kanserli kitleyi aldırdığını ve gerekirse de Kemoterapi alabileceğini belirtti.

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Baynazoğlu, yakalandığı meme kanserinin 0 ile 1. evre arasında, çok erken bir aşamada olduğu söyledi.

Kendisini takip eden kadın takipçilerini de bilinçlendirmek için harekete geçen Pqueen doktorundan aldığı bilgiler doğrultusunda 30 yaşını geçen kadınların yılda bir kez muhakkak kontrole gitmesi gerektiğini belirtti. Tedavisi devam eden Baynazoğlu, elle muayenenin yanında profesyonel bir görüşün de çok önemli olduğunu vurguladı.