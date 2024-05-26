Pınar Deniz'den 'Ceylin'e veda: Benim için bir devrin sonudur bu

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Yayınlandığı ilk günden itibaren pazar akşamlarına damga vuran Ay Yapım imzalı dizi Yargı’nın finali bu akşam Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nden gerçekleşecek.

“Yargı Veda” programı, canlı yayınlarla Kanal D, teve2 ve D-Smart Dizi Smart Max kanallarından, bu kanalların sosyal medya hesaplarından ve D-Smart GO' dan izleyici ile buluşacak.

PINAR DENİZ'DEN CEYLİN'E VEDA

İlgiyle izlenen Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren oyuncu Pınar Deniz duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Sette albümü yapan Deniz, fotoğrafların altına şu notu düştü;

"Benim için bir devrin sonudur bu.

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Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum.

Ne yazsam, ne söylesem eksik kalacak..

Varlığına şükrettiğim en güzel hikayeydi.

Canım yol arkadaşlarım..

Canım seyirci...

En güzel baharımı yaşadım sizinle.

Hep özlemle hatırlayacağım.

Bu gece son kez buluşuyoruz.

Hayatıma kattığın her an için iyi ki vardın YARGI"

BİLETLER 24 SAATTE TÜKENDİ

Bu akşam Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde seyircili gösterim ile final yapmaya hazırlanan dizinin biletleri satışa çıkar çıkmaz 24 saat dolmadan tükendi.

İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği gecenin tüm geliri öncelikle deprem bölgesindeki gençler olmak üzere Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) gençlerin eğitimi için bağışlanacak.

Gösterim biletlerinin yanı sıra geceye katılamayacak olanların da satın alarak destek sağlayabileceği, ‘Eğitime Destek Bileti’nin satışları ise biletix.com üzerinden devam ediyor. Öte yandan, geceye bağış yapmak isteyenler, veda gecesini Yargı’nın Youtube kanalından yapılacak canlı yayını takip ederek destek olabilecek.

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VEDA BULUŞMASI

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.