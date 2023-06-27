Petek Dinçöz: Çok stresli 24 saat geçirdik

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Petek Dinçöz, konser için gittiği Rusya’da paralı asker grubu Wagner’in Putin yönetimine başkaldırması çıkan krizin ortasında kaldı. Bir süre Petek Dinçöz ve ekibinden haber alınamadı. Sevenlerini korkutan ünlü şarkıcı krizin bitmesinin ardından sosyal medaya hesabında iyi olduğuna dair mesaj yayınladı. Petek Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayraktar önceki gece, Rusya’dan İstanbul’a döndü. Yaşadıklarını anlatan ünlü şarkıcı “Uçaktan inince arkadaşlarımız ‘orada savaş çıktı’ diye telefon açtılar. Otele giderken askeri araçlar, askerler bir sürü şey gördük. İnanmadık ilk başta. Film seti sandık. İnternet erişimimiz de hiç yoktu. Türk kanalı açtık otelde. Daha da panikledik” dedi. Dinçöz sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben sahneye çıkmak üzereyken sokağa çıkma yasağı da geldi. Ardından altyazı geçtiler anlaşma sağlandı diye. Bize bir rahatlama geldi. Çok stresli 24 saat geçirdik. Kaldığımız otelde en iyi şekilde bizi ağırladılar. Onlar hiç panik yapmadı ama. Kazasız belasız geldik şükürler olsun.” Petek Dinçöz ve eşi daha sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.