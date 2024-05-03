Perşembenin galibi değişmedi... 'İnci Taneleri' zirvede

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AYÇA’ DAN MUHTEŞEM PERFORMANS

Ayça’nın okulun bahar şenliğinde görev alması ve şarkı söyleyeceği haberi evde büyük bir sevinçle karşılandı. Azem (Yılmaz Erdoğan) ve Piraye’nin (Selma Ergenç) desteği ile sahneye çıkan Ayça, sesi ile herkesi büyüledi. Yaşanan bu gelişme Azem ve Piraye’nin daha da yakınlaşmasına sebep oldu. Ayça karakterine hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi’nin “Sen Orada Yoksun” şarkısı eşliğinde gösterdiği performans sosyal medyada da çok konuşuldu.

REYYAZ’DAN ŞOK İSTEK

Aleyna kendi isteği ile Reyyaz’a (Selim Erdoğan) teslim oldu. Reyyaz ise onu bir odaya hapsetti. Aleyna (Gözde Gürkan) ile ilgili karar vermesi gereken Reyyaz topu Cihan’a (Kubilay Aka) attı ve ondan Aleyna’yı öldürmesini istedi. Bu talep karşısında şoke olan Cihan’ın ne yapacağı ise şimdiden merak uyandırdı.

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DİLBER’DEN YENİ BİR GİRİŞİM

Azem’e (Yılmaz Erdoğan) olan küslüğü devam eden Dilber (Hazar Ergüçlü), Yıldız (Ümit Beste Kargın) ile yeni bir iş kurmaya karar verip, sermaye için patronları Kamuran’dan para istedi. Kamuran’ın (Deniz Erdoğan) bu isteğe olumsuz dönmesi sonucu “Yorgancı” lakaplı tefeciden borç alan Dilber ve Yıldız’ın girdikleri bu yolda nelerle karşılaşacakları dizinin ilerleyen bölümlerinde belli olacak.

İNCİ TANELERİ FİNALİ İLE TERS KÖŞE YAPTI

İnci Taneleri ters köşe finali ile seyircileri bir kez daha ekrana kilitledi. Reyyaz’ın (Selim Erdoğan) iş teklifiyle iyice köşeye sıkışan Cihan (Kubilay Aka), Azem’e (Yılmaz Erdoğan) akıl danıştı ve sonrasında Reyyaz ile konuşmaya gitti. Cihan, kendisinden beklenen cevabı bulduğunu düşündüğü anda Elif’in (İrem Çıray), Reyyaz’ın üvey kızı olması gerçeği ile yüzleşti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken bir çift göz ise uzaktan Cihan’ı izliyordu. Nehir’in (Sera Kutlubey), kardeşi Cihan’ı gizlice takip ettiği anların ekrana geldiği final sahnesi geceye damga vurdu.

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TÜM KATEGORİLERDE 1’İNCİ

İnci Taneleri’nin 13’üncü bölümü yine izleyicinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Duygusal sahneleri ile dikkat çeken bölüm üç kategoride de yüksek izlenme rakamlarına ulaşarak reytinglerin zirvesine oturdu. Çarpıcı diyalogları ve dram sahneleri ile ekrana gelen bölüm reytinglerin yanı sıra; sosyal medyada da TT listelerinde yer aldı.

GÜÇLÜ KADRO, GÜÇLÜ SENARYO

BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” yeni bölümleri ile perşembe akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.