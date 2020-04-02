Payitaht Abdülhamid 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Biyolojik silah payitahtta salgını başlatacak mı?

Her hafta TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid 3 Nisan Cuma akşamı 115. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Heyecanın devam ettiği dizinin yayınlanan fragmanı bu hafta Payitaht Abdülhamid'de çarpıcı gelişmelerin yaşanacağının ipuçlarını verdi. İşte, Payitaht Abdülhamid 115. yeni bölüm fragmanı ve dizinin yeni bölümüne dair bazı bilgiler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid, Hechler’in kurduğu tuzaktan son anda karşısına çıkan Mahmut Paşa sayesinde kurtulur. Hechler dinamitleri yine de patlatacaktır, bu kez Abdülhamid’i köşeye sıkıştırmaya kararlıdır. Halil Halid de aynı dinamitlerin peşindedir. Abdülhamid’in emriyle Akabe’ye gidecek olan askerlere Zülüflü engel olur. Hechler’le birlikte askerleri Abdülhamid’e karşı kullanacaklardır. Askerlerin tutukladıkları paşalar, payitahtın kalbinde patlayan dinamitler ve Hechler’in Abdülhamid’in önüne getirdiği kanuni esasiyi tekrar yürürlüğe koyma şartı…

Naime, Zişan adlı kadının Zekiye Sultan’ın kocasının metresi olduğunu öğrenir. Bidar Naime’yi bu meseleye karışmaması konusunda uyarır. Ancak iki kardeş arasında kıyamet kopar.

Blavatsky ise bir yandan biyolojik silahı aktive edip Payitaht’ta salgın hastalığı başlatmak, diğer yandan laboratuvarda ölen Zişan’ın katili olarak Zekiye Sultan’ı gösterip hanedanın itibarını zedelemek peşindedir.

Blavatsky hain planlarını hayata geçirebilecek mi?

Abdülhamid içine düştüğü cendereden kurtulabilecek mi? Kanunu Esasiyi yürürlüğe koyacak mı?