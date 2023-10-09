Pantene Altın Kelebek’te oylama heyecanı

Haberin Devamı

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle bu yıl 49’uncusu düzenlenecek Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde adaylar, 30 farklı kategoride halkın oylamasına sunuldu.



Her kategoride en yüksek oyu alan ilk 10 aday, finalist olacak. Ardından finalistlerin oylanacağı ikinci oylama başlayacak.



İkinci oylama sonrasında da müzik ve televizyon dünyasının duayen isimleri bir araya gelerek geleneksel jüri toplantısını gerçekleştirecek.



Yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oyları ile belirlenecek kazananlar, 3 Aralık Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde yapılacak görkemli törenle ödüllerine kavuşacak.