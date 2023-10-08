Pantene Altın Kelebek Ödülleri 1 yıl sonra yarım asrı devirecek!

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◊ Onur Baştürk: Vay, 1 yıl sonra yarım asrı devirecek Altın Kelebek. Bence müthiş bir şey bu. Bu yıl da bol çekişmeli bir süreç olacaktır eminim. Heyecanla beklemedeyiz...

◊ Orkun Ün: Geldi mi yılın o dönemi! Ne çabuk. Ben ilk gün verdim oylarımı. Bu sene çok başka bir Altın Kelebek Ödül Töreni olacak. Yakında sahne şovlarını, özel konukları, tüm tören detaylarını paylaşırız zaten. Ama bende ve halkta heyecan büyük Konsey.

◊ Savaş Özbey:

Bu sene beni en çok heyecanlandıran, töreni görme ve işitme engellilerin de izleyebilmesi için dijital yayın yapılacak olması. Ne güzel her sene daha da kalabalıklaşıyoruz; daha büyüyoruz; coşku, heyecan daha da artıyor.

◊ Ömür Gedik:

Sanatçılar heyecanlı, hayranlar oy verme yarışında, yine başladı hummalı güzel günler. Ben şimdiden gecede ne giyeceğimi düşünmeye başladım. Beyaz saç ve sıfır makyaj modasını kim takip edecek bakalım. Aklımda deli sorular...



Babasına çok kızgın

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Aldatmanın, ihanetin yaşı falan yoktur tabii. Ama olayın kahramanlarının yaşı ve dolayısıyla görmüşlüğü yüzünden bu olay ekstra çirkin. Babayı hayattan çıkarmaya gelince... Bilemedim, baba sonuçta. Kızarsın edersin de silmemelisinsanki be.

◊ Onur Baştürk: Kızmıştır babasına, elbette haklı. Ama ben de bu olayda aşk görüyorum ya, iki insan âşık olmuş işte. Olamaz mı yani? Aşk yasak, kural dinlemez.

◊ Ömür Gedik:

Bundan dolayı babadan vazgeçilmez ki.Baba kız barışırlar bir süre sonra.

◊ Savaş Özbey: Bu vesileyle Cansu Tosun’un konu kendisine sorulduğunda verdiği cevabı hatırlatmak isterim, çünkü bir tartışma konusu aslında. “Bu mesleği ben seçtim. Bana benimle ilgili sorular sorabilirsiniz” dedi gazetecilere. Ne demek bu? “Tercih ettiğim meslek nedeniyle benim özel hayatımı didikleyebilirsiniz. Ama yakınlarımınkini soramazsınız” demek. Sahi, şöhretin bedelini o kişinin yakınları da öder mi?

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Yıllar önceki meseleyi deşmeye gerek var mı?

Magazin dünyasının en flaş olaylarından biriydi Demet Şener, Demet Akalın ve İbrahim Kutluay arasındaki aşk üçgeni. Demet Şener yıllar sonra suskunluğunu bozdu, “Demet Akalın hayatımda tanımadığım, merhabalaşmadığım bir insandı. ‘En yakın arkadaşının sevgilisini elinden aldı’ falan diyorlar, yalan” dedi. Siz ne diyorsunuz?



◊ Savaş Özbey:

22 yıllık bu olayın benim hatıramda kalan güzel kısmı, Demet Akalın’ın İbrahim Kutluay’dan ayrıldıktan sonra “Unuttum Boyunu Posunu” gibi muhteşem giderli şarkılar yapmasına neden olması. Kendisi yıpranmış olabilir ama bence Demet Akalın’ı Demet Akalın yapan da o süreç.

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◊ Ömür Gedik: Biz bile sıkıldık bu konudan. Demet Şener de artık konuşmak istemiyor. Ne dediyse doğrudur deyip noktayı koyalım.

◊ Onur Baştürk: Madem Demet Şener bu konuyla ilgili böyle dürüst bir açıklama yapmış, Demet Akalın da konuşur sanırım, dayanamaz diye tahmin ediyorum. Ama yıllar önceki bir mesele, artık deşmeye, bu kadar üzerinde tepinmeye gerek var mı?

◊ Orkun Ün: Yani kadını nasıl bıktırdılarsa artık. Yıllar sonra açıklama gereği duymuş. Valla beyan bazen esastır. Herhalde yalan söyleyecek hali yok Demet Şener’in yıllar sonra. “Tanımıyorum” diyorsa tanımıyordur. Çünkü gerçekten çok çirkin bir durum arkadaşının eski sevgilisiyle ilişki yaşamak.

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Bizde zor böyle “cool”luklar

Gülşen de Seda Sayan gibi Instagram’da takip listesini sıfırlamış. Bunun nedeni de Sayan’ın sosyal medya ekibiyle çalışmaya başlamasıymış. Kim bu ekip ve bu hareket doğru mu?





◊ Ömür Gedik: Ben de merak ettim bu ekibi. Bulsam çalışmaya başlayacağım onlarla. Güzel işler yapıyorlar.

◊ Orkun Ün: “Ben kolay ulaşılmam” mesajı vermeye çalışıyorlar. “Biz starız, bize de bu yakışır” falan diye düşünüyorlar belli ki ama sıfırlamak mantıksız, eşyanın tabiatına aykırı geliyor bana. Onun yerine takip sayısını azaltma taraftarıyım ben.

◊ Onur Baştürk: Sıfırlamak taktiği tüm global yıldızlarda var. Ben sadece yakın çevremi takip ederim ve cool görünme mantığı. Kimsenin ne kadar umurunda böyle sıfırlamalar, bilemiyorum.

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◊ Savaş Özbey: Batı’da var böyle bir trend. Bizde de Hadise başlattı yanlış bilmiyorsam. Tek bir hesabı takip ediyor, o da kendi markası. Fakat bizde zor böyle “cool”luklar, hayat daha alaturka işliyor. Sonra Safiye Soyman’a nasıl anlatacaksın dünyaymış, trendmiş, “cool”lukmuş... Bak gönül koydu işte Seda Sayan’a.

Evlilik aptallık mı?

Hande Yener, Sibel Arna’nın YouTube programında “Evlilik aptallıktır” dedi. Bu net açıklamaya katılan var mı?



◊ Ömür Gedik:

İyi bir evlilik güzeldir her zaman. Ben bir daha evlenmem ama geçmişte kalan evliliğimin güzel yıllarına ve hayatıma kattığı en şahane şey olan kızıma bakınca da iyi ki evlenmişim diyorum.

◊ Savaş Özbey: Bu sorunun cevabı hiç evlenmemişe göre ayrı, iki kere evlenip boşanmışa göre ayrı, yıllardır mutlu birliktelik geçirene göre ayrı değişir. Eş insanı rezil de eder vezir de denir ya, o hesap.

◊ Orkun Ün: Evliliği üç-dört kez deneyen var. Onları kastediyor Hande. Yapamadıkları halde defalarca evlenenlere isyan ediyor. İyi de yapıyor. Ama ilk kez deneyeceklere bir şey diyemem. Mutlu evlilikler de vardır. Vardır değil mi?

◊ Onur Baştürk: Aptallık abartılı olmuş ama evet, şuna dönüştü evlilik: Evlen, sonra hızla boşan. Aptallık değil de, bürokrasisi bol bir zaman kaybı diyelim.

Böyle insanlara da ihtiyaç var

Yusuf Güney, “Pandemi kararının alındığı 12’li masanın toplantısına astral seyahat yaptım. Antik Mısır dili gibi bir dil konuşan garip varlıklardı” dedi. Şarkıcı yine gündem oldu...



◊ Onur Baştürk: Evet, hatta o dili taklit ettiği yayına denk geldim maalesef. Bence Yusuf Güney şahane bir hikâye anlatıcı. O anlatsın ben sabaha dek dinlerim gibi geldi. Böyle insanlara da ihtiyaç var hani.

◊ Savaş Özbey: Yusuf Bey’e birkaç sorum var: Acaba millerle mi yapıyor bu astral seyahatleri? Antik Mısır dilini nereden biliyormuş da benzetmiş? Son olarak da: 12’li masanın dağılma ihtimali var mı?

◊ Orkun Ün: Offfff... Ben bir kez daha Yusuf Güney, uzay, astral seyahat gibi şeyler duyarsam “İmdaaat” diye bağıracağım. Adam saçmaladıkça saçmalıyor. 12’li masaya oturmuş, uzaylılar Antik Mısır dili konuşuyormuş, pandemi kararları o masada alınmış... He canım he! Aynen! Aynennnn...

◊ Ömür Gedik: Ya gerçekten varsa o varlıklar? Ben Yusuf’la bu konuda konuşmak ve o alemlere bir göz atmak istiyorum aslında.

Amaç güzel olunca

Son dönemde giyim stiliyle sık sık gündeme gelen Berdan Mardini bu kez terlik ve siyah şalvar üzerine pembe tişört giydi. Beğendiniz mi kombinini?



◊ Orkun Ün: Bana sempatik geliyor Berdan’ın tavırları, tarzı, kıyafetleri vesaire. Ayrıca çok güzel bir mesaj vermiş. Meme kanserine farkındalık

için pembe giyinmiş. Alkış be!

◊ Onur Baştürk: Berdan Bey sadece geleneksel erkek giyim kodlarına aykırıymış gibi görünen birkaç kombinle ilgi gördü diye neden bu yolda yürümeye devam etti, gerçekten bilemiyor ve anlam veremiyorum. Ama bu kombini güzel ve mesajı iyi. Tebrik.

◊ Ömür Gedik: Amaç güzel olunca her şey güzel oluyor. Tebrikler Berdan.

◊ Savaş Özbey: Pembe tişört meme kanserine dikkat çekmek için güzel olmuş. Ama şalvar mı, daha önce giydiği tayt mı derseniz şalvar bence. Çok istiyorsa taytını içine giysin. Terlikten bahsedemeyeceğim, kusura bakmayın.