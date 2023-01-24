Pandemi sonrası en iyi açılış

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“Kutsal Damacana” serisinin 12 yıl sonra izleyiciyle buluşan yeni filmi “Kutsal Damacana 4” beyazperdede rekor bir açılışa imza attı.

20 Ocak Cuma günü vizyona giren film, ilk üç gün verilerine göre 211 bin 50 kişi tarafından izlendi. Bu rakamla “Kutsal Damacana 4” pandemi sonrası gişede ‘en iyi açılış yapan komedi filmi’ oldu.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği komedi filminde Şafak Sezer ve Ersin Korkut başrolleri üstleniyor. Senaryosunu Kamuran Süner’in yazdığı “Kutsal Damacana 4”te yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan’a kadar yükselen Fikret, yurda dönüş yapıyor.

YILDIZ KADRO

Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin’in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Müjde Uzman, Nilgün Belgün,Erhan Yazıcıoğlu, Onur Büyüktopçu gibi ünlü isimler de yer alıyor.

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Yerli filmlerin gişe karnesi

Pandemi sonrası Türk sineması yeniden hareketlendi. Birçok yerli yapım izleyiciyle buluştu. Vizyona girdikleri hafta ilk 3 günde izlenme sayılarıyla yerli yapımların gişe karneleri şöyle:

* Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği “Sevda Mecburi İstikamet”, 6 Ocak’ta vizyona girdi. Selçuk Yöntem, Selin Şekerci ve Kubilay Aka’nın başrolünü üstlendiği film ilk üç günde toplamda 36 bin 51 kişi tarafından izlendi.

* 6 Ocak’ta vizyona giren TRT ortak yapımı “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa” çocukların tercihi oldu. Animasyon film, ilk üç gün 439 bin 559 izlenme sayısına ulaştı.

* 2 Aralık’ta vizyona giren “Çakallarla Dans 6”nın ilk üç günlük gişe rakamı 196 bin 658oldu.

* 11 Kasım’da seyirciyle buluşan “Tamirhane” güçlü kadrosuna rağmen gişede umduğunu bulamadı. Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Merve Dizdar’ın rol aldığı yapım ilk gün sadece 22 bin 703 kişi tarafından izlendi.

* “Tamiri Mümkün”de gişede hüsrana uğrayan filmlerden oldu. Ünlü rock grubu Mor ve Ötesi’nin 28 Mayıs 2022’de İnönü Stadı’nda verdiği unutulmaz konseri beyazperdeye

taşıyan film ilk üç günde 6 bin 760 kişi tarafından izlendi.

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* Cenk Çelik’in yönetmen koltuğunda oturduğu “İllegal Hayatlar”ın vizyona girdiği ilk hafta üç günlük gişe rakamı 152 bin 634 oldu.