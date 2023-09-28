Özgür'ü şoke eden gerçek! 'Evi kardeşin yaktı'

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Başrollerinde Sümeyye Aydoğan (Gece) ve Caner Topçu’nun (Özgür) yer aldığı, kadrosunda Emre Kınay (Cem), Atakan Hoşgören (Miro), Didem İnselel (Verda), Ogün Kaptanoğlu (Harun), Ülkü Hilal Çiftçi (Gülce), Doğan Karakaş (Rüzgar), Nazlı Çetin (Sera) gibi başarılı isimleri buluşturan, Kanal D'nin sevilen dizisi 'Dönence' nefes kesen bir bölümle ekrana ekrana geldi.

Dönence'nin yeni bölümünde;

Doktor Erhan, ameliyatın umduğu gibi gitmediğini Cem’in uyanmama ihtimali olduğunu söyledi. Haberi alan Gece fenalık geçirdi.

Hastanede bulunan Harun’a Verda uyarıda bulundu. Cem’in durumu yanlış anladığını ve bu yaşananlardan rahatsız olduğunu söyledi.

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BABAM BUNU NASIL SAKLAR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Zorlu süreçte Gece’nin en büyük destekçisi Özgür oldu. Gece yaşananları düşününce babasının hastalığını kendilerinden gizlediğini anladı. Özgür’e sitem Gece, ‘babam bunu nasıl bizden saklar’ sözleriyle tepki gösterdi.

CEM OLGUN’U ÖLDÜRMENİ İSTİYORUM -İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Harun kendisinden para isteyen Selman’a yeni bir iş teklifinde bulundu. Harun, ‘Benim için birini öldürmeni istiyorum. Cem Olgun’u’ sözleriyle planını anlattı. Selman da teklifi kabul etti.

BEN BABAMI KAYBETMEK İSTEMİYORUM -İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hastaneden çıkıp kardeşinin yanına giden Gece yolda sinir krizi geçirdi. Güçlü olmaya çalışan Gece, ‘ben babamı kaybetmek istemiyorum’ sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.

VERDA KENDİNİ SUÇLADI

Doktor Erhan, Cem’in tansiyonunun yükseldiği için beynine pıhtı attığını ve ameliyat sürecinin bu yüzden hızlandığını söyledi. Verda da kendini suçladı.

SANA SARILMAK İSTİYORUM

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Gülce’nin yanına giden Gece kardeşine durumu anlattı. Gülce de ilk kez ablasına sarılmak istediğini söyledi. Abla-kardeşin kavuşması duygusal anlara sahne oldu.

BEN SENİ SEVİYORUM

Olgun Ailesi’nin evinden ayrılan Sera ve Berkay baş başa kaldı. Berkay, Sera’ya olan aşkını ‘ben seni seviyorum’ sözleriyle ilan etti. Sera da aşkının karşılıksız olmadığını söyledi.

ANNE VE BABAMIN ÖLÜMÜ KAZA OLMAYABİLİR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Özgür ile Gece dertleşti. Anne ve babasının öldüğü yangından bahseden Özgür yangının çıkma nedeninin elektrik tesisatından olmadığını söyledi.

Anne ve babamın ölümü kaza olmayabilir.

SELMAN HASTANEDE - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hastanede eşi Cem’i bekleyen Verda, bunalınca dışarı çıktı. Harun’dan emir alan Selman, yoğun bakım odasında Cem’i gördü. Plan yapan Selman doğru zamanı beklemeye geçti.

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MİRO HER ŞEYİ DUYDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Verda ile konuşan Erhan, Özgür’ün Cem’in hastalığını bildiğini söyledi. Gece’yi görmek için hastaneye giden Emir konuşulanları duydu. Verda da Özgür’e sitem etti.

Hastanede Harun ile karşılaşan Emir, ondan yardım istedi.

Bana bir şans ver, pişman olmayacaksın

GÜLCE HASTANEDE

Gülce babasını görmek isteyince Gece kardeşini hastaneye götürdü. Boşluktan yararlanan Selman harekete geçti. Doktor kılığına giren Selman, Cem’’in serumuna insülin enjekte etti. Odadan çıkarken Olgun Ailesi’yle karşılaşan Selman, yanlarından geçti. Gülce’nin dikkatini Selman’ın ayağındaki kunduralar çekti.

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ÖZGÜR GERÇEKLERİN PEŞİNDE

Yangını araştırmaya başlayan Özgür gerçeklerin peşine düştü. Sörf kulübüne giden Özgür, Harun’dan destek istedi. Harun da Özgür’e yanında olduğunu söyledi.

GECE VE ÖZGÜR AYRILDI

Gece’ye destek olmak için İstanbul’dan İzmir’e gelen Emir, dertleşmek için sahilde buluşmayı teklif etti. Gece ile bir araya gelen Emir, babasının hastalığını Özgür’ün bildiğini söyledi. Gece duydukları karşısında şoke oldu.

Hemen Özgür’ün yanına giden Gece ‘babamın hastalığını neden söylemedin’ diye hesap sordu. Gece, Özgür’ü terk etti.

Bir daha görüşmeyeceğiz. Bitti! Belki de hiç başlamamıştı

CEM’İN KALBİ DURDU

Selman’ın verdiği ilaç etkisini gösterdi. Kalbi duran Cem’e doktorlar müdahale etti. Doktor Erhan bütün müdahalelere rağmen Cem’in öldüğünü Verda’ya söyledi.

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Cem artık aramızda değil

Yoğun bakım odasının önünde bayılan Verda'nın kabus gördüğü ortaya çıktı. Uykusundan uyanan Verda, eşinin durumunu sordu. Verda, Cem’in iyi olduğunu öğrenince büyük mutluluk yaşadı.

Doktor Erhan, Cem’in kanında yüksek dozda insülin olduğu ve bunun dışarıdan aktarıldığını söyledi.

GECE SINAVI KAZANDI

Konservatuar sınavına giren Gece, sonuçları öğrendi. Sınavı kazanan Gece, kardeşine İstanbul’a gitmeyeceğini söyledi

Özgür ve Rüzgar, Olgun Ailesi’nin evine gitti. Gece de bu gece kardeşiyle yalnız kalmak istediğini söyleyip Özgür’ü tersledi.

CEM’DEN İYİ HABER - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Doktor Erhan, Olgun Ailesi’ni hastaneye çağırdı. Verda, Gece ve Gülce, Cem’in iyi olduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı. 15 gün sonra taburcu olan Cem eski sağlıklı günlerine kavuştu. Zor günleri atlayan Cem ailesiyle eğlenceli anlar yaşadı.

BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Cem ve Verda’yı gören Harun, Olgun Ailesi’nin evine gitti. Cem’e ‘geçmiş olsun’ diyen Harun, tepki ile karşılaştı. Cem, Harun’u kendisini öldürmekle suçladı. Verda da Harun’u destekleyince Cem çileden çıktı.

Hastanede benim hayatıma Harun kastetti

Cem, Harun hakkında polisi arayıp suç duyurusunda bulundu.

GÜLCE KRİZE GİRDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Gülce’nin sınıf arkadaşı gizlice çantasını aldı ve çöpe attı. Çantası kaybolan Gülce krize girdi. Alican, Gülce’ye destek olmaya çalıştı. Sakinleştiremeyen Alican, Gece’yi aradı. Tek başına okulun çatısına çıkan Gülce, herkese panik yaşattı. Kardeşini okula yazdırmak için okulda olan Özgür, Gülce’nin kriz geçirdiğini öğrendi. Kardeşini çatıda gören Gece, neye uğradığını şaşırdı. Özgür, yavaş yavaş Gülce’nin yanına yaklaştı. Gülce aşağı düşecekken Özgür son anda hayatını kurtardı.

HARUN KARAKOLDA

Polis Harun’u ifadeye çağırdı. Suçsuz olduğunu söyleyen Harun, Cem’i kıskançlıkla suçladı. Sorgudan çıktıktan sonra Selman’ı arayan Harun, yarım kalan işi bitirmeye karar verdi.

GÜLCE İÇİNE KAPANDI

Kızının ölümden döndüğünü öğrenen Cem okula dava açacağını söyledi. İçine kapanan Gülce kimseyle konuşmadı. Gece’nin de mutsuz olduğunu gören Cem kızıyla dertleşti. Kızının konservatuvarı kazandığını öğrenenince Gece’yi İstanbul'a gitmesi için ikna etti.

ÖZGÜR TEK BAŞINA KALDI

Gece tarafından dışlanan Özgür tek başına kaldı. Gece’yi arayıp merak ettiğini söyleyen Özgür, Gece’nin İstanbul’a gideceğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

GECE İSTANBUL’A GİDİYOR

İstanbul’a gitmek için yola çıkan Gece, anne ve babasını yanında istemedi. Arkadaşı Sera ile yola çıkmaya hazırlanan Gece duygusal anlar yaşadı.

HARUN’DAN YENİ PLAN

Doktor Erhan, arkadaşı Cem’i aradı. İnsülini hastanede çalışan bir hemşirenin verdiğini söyledi. Verda da eşini ‘Harun beyden özür dileyeceksin’ sözleriyle uyardı.

ÖZGÜR VE GECE KARŞI KARŞIYA

Sera, Gece’yi Özgür ve Rüzgar’ın yaşadığı kulübeye götürdü. Kapıda Özgür ile karşılaşan Gece, Rüzgar’a veda etmeye geldiğini söyledi.

İstanbul’a gideceğini söyleyen Gece, ‘İnsanların birbirini sevmesi için yan yana olmaları gerekmez’ sözleriyle veda etti.

SERA VE GECE YOLA ÇIKTI

Sera ve Gece yola çıktı. Foça’ya veda eden iki arkadaş yol boyu dertleşti.

ÖZGÜR’Ü ŞOKE EDEN GERÇEK - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Harun, Özgür’e yangın raporunu düzenleyen kişiyi bulduğunu söyledi. Şüpheli olayın peşine düşen Özgür, raporu yazan görevliyi buldu. Görevliden hesap soran Özgür duydukları karşısında şoke oldu.