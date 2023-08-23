Dönence’de sır perdesi aralanıyor! Özgür, Gece'ye acı gerçeği itiraf edebilecek mi?

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Başrollerinde Sümeyye Aydoğan (Gece) ve Caner Topçu’nun (Özgür) yer aldığı, kadrosunda Emre Kınay (Cem), Atakan Hoşgören (Miro), Didem İnselel (Verda), Ogün Kaptanoğlu (Harun), Ülkü Hilal Çiftçi (Gülce), Doğan Karakaş (Rüzgar), Nazlı Çetin (Sera) gibi başarılı isimleri buluşturan, Kanal D'nin sevilen dizisi 'Dönence' nefes kesen bir bölümle ekrana ekrana geldi.

Dönence'nin yeni bölümünde;

Cem’in vedasını izleyen Gülce, ne yapacağını bilemedi. Özgür’ü arayan Gülce yanıt alamayınca çaresizce evde bekledi.

Boğazına mısır kaçan Rüzgar’a Verda yardım etti. Rüzgar’ın Verda’ya ‘sen anne kokuyorsun’ sözleri ikili arasında duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

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Görüntüleri izledikten sonra babasını bulmak için harekete geçen Gülce annesine bir şey söylemedi.

Videoda bir ipucu yakalayan Gülce, Eski Foça’ya gitmek için yola çıktı. Gülce’ye Rüzgar da katıldı.

Özgür hastaneden Gece’yi aradı ama babasının ameliyata girdiğini söyleyemedi.

Odada Gülce ve Rüzgar’ı göremeyen Verda paniğe kapıldı.

GÜLCE VE RÜZGAR EVDEN KAÇTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hemen kızı Gece’nin yanına giden Verda çocukları bulmak için etrafı aramaya başladı.

Gülce’nin sevgilisi Alican’ı arayan Verda beklediği yanıtı alamadı. İyice panikleyen Verda gözyaşlarına boğuldu.

Özgür’ü arayan Verda, Rüzgar ve Gülce’nin evden kaçtığını söyledi. Kardeşinin kaybolduğunu duyan Özgür büyük şok yaşadı.

Ameliyathaneye girmeye çalışan Özgür, Cem’e ulaşmak için hemşireden yardım istedi.

CEM AMELİYAT OLMAKTAN VAZGEÇTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Gülce’nin kaybolduğunu öğrenen Cem, ameliyata girmekten vazgeçti.

Ben bu vaziyette ameliyata girmem. Kızımın ailemin yanında olmalıyım

Babasının kaldığı otele giden Gülce, Cem’in artık orada kalmadığını öğrendi ve hastaneye doğru yola çıktı.

Rüzgar ve Gülce’yi her yerde arayan Gece, Fatma Baba’nın dükkanına gitti.

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Verda’yı parkta tek başına ağlarken bulan Cem eşine destek olmaya çalıştı.

“Ben artık kendi kızımı tanımıyorum, kaybettim kızımı”





Yurt dışına kaçmaya çalışan Emir, yolda Gülce ve Rüzgar’ı gördü. Gülce ve Rüzgar bir anda evin kapısında belirdi.

Emir’i karşısında gören Gece büyük şaşkınlık yaşadı. Emir yakalanma pahasına çocukları eve götürdü. Cem ve Özgür, Emir’e teşekkür etti.

Yasadışı işler yapan Harun sevkiyat aksayınca köşeye sıkıştı. ‘Abi’nin adamları Harun’u tehdit etti.

MİRO ÇOCUKLARI EVE GÖTÜRDÜ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Özgür, Rüzgar’a neden gizlice gittiğini sordu, ‘Gülce babasını kurtaracaktı’ cevabını aldı.

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Yunanistan’a kaçmak için plan yapan Emir, çocukları bırakınca tekneyi kaçırdı. Babasından yardım isteyen Emir, zor duruma düştü. Emir ile konuşan Cem, ‘Gülce sana bir şey dedi mi’ diye sordu.

Gülce’nin videoyu izlediğini öğrenen Cem, gizlice video kaydının olduğu usb kartını aldı.

Cem, Özgür’ü uyarıp Gece’ye bir şey söylememesi konusunda söz vermesini istedi.

Polisler Cem ve ailesinin yaşadığı eve gelip Emir’i gözaltına aldı.

Ceren Öztürk kazasında şüpheli olduğun için gözaltına alınıyorsun

Karakolda Ceren’in babasıyla yüzleşen Emir, Arif’in tepkisiyle karşılaştı.

Nezarethanede tek başına kalan Emir babasına ulaşmaya çalıştı. Babasının yardımcısıyla konuşan Emir, duydukları karşısında şoke oldu.

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“Seni baban ihbar etti. Ne yaptıysam engel olamadım. Geçmişi unutamadı, affedemedi seni”

Eski sevgilisi hakkında kafasında soru işaretleri olan Gece, Miro’nun kazayı yapan kişi olduğuna inanmadı ve nezarete gitmeye karar verdi.

Cem’in sağlık durumuyla ilgili tedirginlik yaşayan Özgür, Gece ile konuşmak istedi ama Gece, Miro hakkında konuşunca bu kararından vazgeçti.

Babasının hastalığını araştıran Gülce, Alican’dan yardım istedi. TIP kitabı arayan Gülce, Alican’la beraber kütüphaneye gitme kararı aldı. Cem kızını kütüphaneye götürdü.

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Emir’i ziyarete giden Gece çelişkili ifadeler verdiğini söyledi. Emir de ‘sen hiç can çekişen birini gördün mü? O anı yaşasaydın aklını bile kaçırırdın’ karşılığını verdi.

Gece ise Emir’e neden kaçmaya çalıştığını sorup eski sevgilisini suçladı: Çünkü o kıza sen çarptın!

Emir’e gerçeği söylemesi için ısrar eden Gece cevap alamadı.

Polis nezarete gelip Emir’in suçsuz olduğunu kaza yapanın teslim olduğunu söyledi ve Miro’yu serbest bıraktı.

MİRO NASIL SERBEST KALDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Emir, ‘beni şikayet eden, buraya girmemi sağlayan kim? Özgür sana olan takıntısından beni buraya tıktırdı’ sözleriyle Gece’nin kafasını karıştırdı.

Felç kalan Ceren, Emir’e ulaşamayınca sinir krizi geçirdi: Eğer bana verdiği sözü tutmazsa kendimi öldürürüm.

Verda ise dertleşmek için Fatma Baba’nın mekanına gitti. Gülce’nin kendisinden uzaklaştığını söyleyen Verda zor zamanlar yaşadığını anlattı. Fatma Baba da ona yeni bir şeyler yapması gerektiğini söyledi.

Emir’in söylediklerinden sonra hemen Özgür’ün yanına giden Gece, ondan hesap sordu. Özgür de Gece’ye ‘bundan sonra görüşmeyelim’ karşılığını verdi. İkili dostluklarını bitirme kararı aldı.

Gece ve Özgür’ü ayırmaya çalışan Harun, Emir’e yardım etti.

Serbest kalan Emir kendisini babasının değil de Harun’un kurtardığını öğrendi.

Babasının hasta olduğundan şüphelenen Gülce kafasındaki soru işretlerini gidermek için Cem’in doktoruyla tanıştı ve merak ettiklerini sordu.

‘Babam ölecek mi, hasta olmadığını söylüyor’ sözleriyle doktoru şaşırtan Gülce, olabilecek hastalıkları sıraladı. Doktor da Gülce’ye yalan söyledi.

Yeni bir plan yapan Emir, Cem’i arayıp avukat desteği verdiği için teşekkür etti. Emir, Cem’e Özgür’e çok güvenmemesi gerektiğini söyledi.

Gece ise, Emir’in söylediklerine inanıp Sera’ya Özgür’ü şikayet etti ve arkadaşlıklarının bittiğini söyledi.

Sera ise Özgür’ü yanlış anladığını ve sorunları çözebileceklerini belirtti.

Özgür ile konuşan Sera, Gece’nin kalbini neden kırdığını sordu. ‘Gece’den özür dile’ diyen Sera beklemediği bir cevap aldı, “Gece’nin yüzüne bakamıyorum.”

Gece’yi arayan Özgür, bildiklerini anlatacağını söyledi.

Yoga dersinde Harun ile karşılaşan Verda, Cem’in Özgür’e maddi yardımda bulunduğunu öğrendi. Kocasının İstanbul’da olduğu dönem gerçekleşen buluşma Verda’yı şüpheye düşürdü.

Eve gelip Cem’in çantasını karıştıran Verda, İzmir’de yapılan harcamaları ve tarihlerini gördü. Aldatıldığını düşünen Verda sessiz kalmayı tercih etti.

Özgür’ün evine giden Gece, bulduğu romantik notlarla mutlu oldu. İkili karşılıklı özür diledi.

Özgür, Gece’ye dürüst olacağını ve konunun babasıyla ilgili olduğunu söyledi. Babasının hastalığını anlatacakken o anda Cem kapıda belirdi.