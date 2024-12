Özge Yağız: Tarihi rol istiyorum

Haberin Devamı

Özge Yağız rol aldığı “Safir” dizisiyle New York’ta düzenlenen 52. Uluslararası Emmy Ödülleri Töreni’ne katıldı. Ünlü oyuncu tören için gittiği New York’ta Hello dergisiyle özel bir çekim yaptı.

Özge Yağız çekim sonrası verdiği röportajda hakkında merak edilenleri de yanıtladı. Emmy Töreni’nde yaşadığı heyecanı anlatan oyuncu, “Safir yolculuğumuzun dünyanın farklı yerlerinden takdir edildiğini görmek tarifi mümkün olmayan harika duygular yaşattı” diye konuştu. Yağız, “Kendini Emmy dışında başka hangi kırmızı halılarda görmek istersin” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“İlk aklıma gelen Cannes Film Festivali oldu. Burada bir filmle yer almak farklı kültürden sanatçılarla buluşmak gerçekten büyüleyici.” “Safir” dizisinden sonra ekrana ara veren oyuncu hayalindeki rolleri de anlattı: “Zihinsel ve duygusal olarak benim sınırlarımı zorlamama fırsat tanıyacak tarihi bir figürü canlandırmak isterim. Benzersiz bir evrende yaşayan insanüstü yeteneklere sahip bir bilim kurgu karakteri de olabilir.”

Özge Yağız “Oyunculuğun seni besleyen en iyi yanı hangisi” sorusunu da yanıtladı: “Oyunculuk insana sınırsız bir empati egzersizi sunuyor. O yüzden beni en çok besleyen yani insan ruhunun derinliklerine yolculuk yapma ve farklı yaşamları deneyimleme şansı.”

Anne Hathaway ve JessIca Chastaın’den ilham alıyorum

Özge Yağız şu sıralar gelen teklifleri değerlendirdiğini söyledi: “Çeşitli projeleri değerlendiriyorum. Beni heyecanlandıran farklı bir yaratıcı süreci olacağını düşündüğüm rolle dönmek tam olarak istediğim şey.” Oyuncu “Ülkemizden ve uluslararası arenadan severek takip ettiğin, feyz aldığın isimler kimler” sorusuna “Anne Hathaway ve Jessica Chastain’i çok beğenerek takip ediyorum” yanıtını verdi.