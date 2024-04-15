Özge Yağız: Her yol düz değil

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Geçen yıl düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘Rising Star’ (Yıldızı Parlayan) ödülünü alan Özge Yağız, Hindistan’ın ünlü dergilerinden Hi Celeb’in nisan sayısına kapak oldu.

Dergiye röportaj veren Yağız, “Bir oyuncu olarak karşılaştığınız engellerin üstesinden nasıl geliyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu konuda en büyük avantajım hemen demoralize olmamam sanırım. Her yol düz olmuyor, o engelin bana neler öğretebileceğini düşünüyorum mesela. Başarı emek ve sabır isteyen bir yolculuk, bunu kabullenmek her şeyi kolaylaştırıyor.”

Oyuncu, iş ve özel hayatında denge kurmaya çalıştığını da dile getirdi: “İş hayatımla özel hayatımı birbirinden ayırıyorum. Çalıştığımız dönemler yoğun ve stresli geçtiği için bana kalan kısa süreyi verimli değerlendirebilmeyi önemsiyorum. Beni ne mutlu ediyorsa onu yapıyorum.”

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BİYOLOĞU OYNAMAK İSTERİM



Röportajında canlandırmak istediği rolleri de anlatan Özge Yağız, “Bir biyoloğu ya da genetikçiyi canlandırmayı çok isterim. Ben çok araştırmacı biri değilim, o yüzden bu kişilik tipindeki insanların bakış açılarını, hayal dünyalarını çok merak ediyorum” diye konuştu.

HAYALLERİN SINIRI OLMAMALI

Özge Yağız, oyuncu adaylarına tavsiyelerde bulundu: “Başarmak istediğiniz her şeye inanın. Kendinizi olmak istediğiniz senaryoda, oynamak istediğiniz oyuncuyla hayal edin. Hayallerimizin sınırı olmamalı. Çok çalışmaktan asla vazgeçmeyin.”