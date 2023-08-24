Oyuncu Tuğçe Özbudak'tan üzen haber... Kısmi felç geçirdi!

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2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisiyle şöhreti yakalayan Tuğçe Özbudak ardından 'İşler Güçler' dizisiyle ekranlarda boy göstermişti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu yaptırdığı estetiklerle gündemdeydi.

Sosyal medya hesabından özel hayatına dair paylaşımlar yapan Özbudak'tan üzen haber geldi.

Kısmi felç geçirdiğini duyuran oyuncu, 'Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil yarın (bugün) sabah ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı. Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Ben bunu da Allah'ın izniyle atlatacağım inşallah.' ifadelerini kullandı.

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17 yılda bambaşka biri oldu... Değişmeyen tek şey göz rengi

İlk kez 2006 yılında izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, bambaşka birine dönüştü...

Tuğçe Özbudak ilk kez 2006 yılında yayınlanan 'Değirmencinin Kızı' filmi ile izleyici karşısına çıkmış, 2009 yılında ise 'Adanalı' dizisindeki Pınar rolüne hayat vermişti.

Tuğçe Özbudak'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

Oyuncunun değişen kaş şekli, uzayan çenesi, incelen yanakları ve dolgun dudakları dikkat çekti.