Oyuncu Tuğçe Özbudak ameliyat oldu

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2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisiyle şöhreti yakalayan Tuğçe Özbudak "Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı... Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş" diyerek sevenlerinden dua istemişti.

AMELİYAT SONRASI AÇIKLAMA

Tuğçe Özbudak, ameliyat sonrası sevenlerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi. Hastane odasında çekilen fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan 41 yaşındaki oyuncu, "Ameliyatım güzel geçmiş çok şükür. Bugün taburcu oluyorum" ifadelerini kullandı.