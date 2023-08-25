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Oyuncu Tuğçe Özbudak ameliyat oldu

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#Tuğçe Özbudak#ADANALI#Tuğçe Özbudak Adanalı
Oyuncu Tuğçe Özbudak ameliyat oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 15:13

Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle adını duyuran oyuncu Tuğçe Özbudak ameliyat oldu. Özbudak sağlık durumunu anlattı.

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2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisiyle şöhreti yakalayan Tuğçe Özbudak "Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı... Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş" diyerek sevenlerinden dua istemişti.

Oyuncu Tuğçe Özbudak ameliyat oldu

AMELİYAT SONRASI AÇIKLAMA

Tuğçe Özbudak, ameliyat sonrası sevenlerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi. Hastane odasında çekilen fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan 41 yaşındaki oyuncu, "Ameliyatım güzel geçmiş çok şükür. Bugün taburcu oluyorum" ifadelerini kullandı.

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