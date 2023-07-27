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Oyuncu Başak Güröz evlendi

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#Başak Güröz#Canberk Türkeç#Gurur Aydoğan
Oyuncu Başak Güröz evlendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 10:28

Oyuncu Başak Güröz uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Canberk Türkeç ile nikah masasına oturdu.

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Oyuncu Başak Güröz muradına erdi. Sevgilisi Canberk Türkeç ile dünyaevine giren oyuncu aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle mutluluğa 'evet' dedi.

Oyuncu Başak Güröz evlendi

Düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Güröz, altına “Aşkımızı kutladığımız, mutluluğumuzu paylaştığımız ve tam da hayal ettiğimiz gibi bir gündü” notunu düştü.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğraflara 'tebrik' yorumları da yazıldı.

Oyuncu Başak Güröz evlendi

Başak Güröz, Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'la evliliğin eşiğinden dönmüştü.

 

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#Başak Güröz#Canberk Türkeç#Gurur Aydoğan

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