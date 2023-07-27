Oyuncu Başak Güröz evlendi

Haberin Devamı

Oyuncu Başak Güröz muradına erdi. Sevgilisi Canberk Türkeç ile dünyaevine giren oyuncu aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle mutluluğa 'evet' dedi.

Düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Güröz, altına “Aşkımızı kutladığımız, mutluluğumuzu paylaştığımız ve tam da hayal ettiğimiz gibi bir gündü” notunu düştü.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğraflara 'tebrik' yorumları da yazıldı.

Başak Güröz, Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'la evliliğin eşiğinden dönmüştü.