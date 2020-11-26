Ortaylı’ya zor soru
Prof. Dr. İlber Ortaylı, YouTube programı “Bi Sorum Var”da 7 yaşındaki Sedef’i ağırladı. Sedef, ünlü tarihçiye “Hayvanlar neden bizim gibi uzun yaşayamıyor?” diye sordu.
Soru karşısında önce “Her yaratığın bir yaşam süresi var. Sokakta bakımsız kalan, tedavi edilmeyen hayvanlar erken ölüyor. Bizim alıp baktıklarımız daha uzun yaşıyor” diyen İlber Ortaylı, sözlerine şöyle devam etti:
“İnsan ömrü birçok hayvanınkinden uzun. Kaplumbağa, karga gibi bizden daha uzun yaşayan hayvanlar da var. Biz şimdi ömrü uzatıyoruz. Ama marifet ömrü uzatmaktan çok onu iyi yaşamakta.”
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