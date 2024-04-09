Orada olsaydım barış sağlanırdı

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5 Nisan’da vizyona giren “İki Gözüm Ahmet: Sürgün” filminin yönetmeni, Ahmet Kaya’nın 10 Şubat 1999’da Magazin Gazetecileri Derneği’nin gecesinde uğradığı saldırıyla ilgili açıklamalar yaptı:

“Ahmet Kaya’nın taşlanmasında kendimi sorumlu tutuyorum. 1999 yılında Diyarbakır’da ‘Sınır’ filmini çekiyordum. O etkinliğe beni de davet etti ama gidemedim. Keşke gitseydim. Eğer orada olsaydım o gece barış sağlanırdı ya da ikimiz orada ölürdük. Burada kendimi suçlu görüyorum. O gecede kimi seyirci kaldı, kimi taraf tuttu, kimi bertaraf oldu, kimi de taşladı. Bunların arkasında biri vardı. Serdar Ortaç’ın kalkıp orada sahneye çıkması şovmenlikten öte değildi.”