Oktay Kaynarca EDHO'dan ayrılıyor mu.. Sosyal medya hesabından bu notu paylaştı.. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali kafaları karıştırdı..

Dizinin son bölümünde düzenlenen operasyonun ardından kamera görüntülerini etkisiz hale getirdiklerini düşünen masa üyeleri, görüntülerin başka bir merkezde kayıt halinde olduğu öğrenir. Bu gelişmenin ardından Hızır, tüm yönetimi kardeşi İlyas'a devrederken, Yeğeni Alparslan'a da firar etmesini söyler.. Bu gelişmenin ardından düzenlenen polis operasyonunda ise Hızır Çakırbeyli emniyete götürülür.. Dizinin izleyicileri yaşananların ardından Oktay Kaynarca'nın EDHO'ya veda edip etmeyeceğini internette araştırdı.. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Oktay Kaynarca ise 6 yıldır baş rolünü üstlendiği eden dizi hakkında yaptığı yorum takipçileri tarafından 'veda mesajı mı?' sorusuna neden oldu..

İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı;

Tam altı yıl. Neler yaşamışız hep beraber, dünyaya gelenler, aramızdan ayrılanlar,acılar sevinçler,dostluklar.. En önemlisi milyonların evlerine misafir olmuşuz sorgusuz sualsiz, ailelerinden biri rahatlığıyla.. Gerçekten çok azim ve inanç isteyen bir özveriyle her hafta yüzümüzün akıyla çıkmamıza sebep değerli çalışma arkadaşlarım, emeklerinize sağlık .. Görüşmek üzere…

Eşkıya TV resmi Twitter hesabından ise 'Hızır'ın vedası' notu ile son sahne paylaşıldı..

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