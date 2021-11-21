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Okan Bayülgen: Z kuşağından hiç hazzetmiyorum

#Okan Bayülgen#Muhabbet Kralı#Z Kuşağı
Okan Bayülgen: Z kuşağından hiç hazzetmiyorum

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, televizyon programında "Z kuşağından hiç hazzetmiyorum. Z'nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum" sözleriyle dikkat çekti.

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Haber Global’de yayınlanan ‘Muhabbet Kralı’ programına, sunucu Okan Bayülgen'in sözleri damga vurdu. Ünlü televizyoncu, sosyolog Prof. Dr. Barış Erdoğan’ı konuk ettiği programında Z kuşağıyla ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

Erdoğan “Z kuşağına ‘hapı yutmuş kuşak’ diyorum. Birincisi geçen sene 128 bin çocuk antidepresan almış, gerçek anlamında hapı yutmaktan bahsediyorum. İkinci olarak ise sorunları çözmesini bilemeyen, iki insanla nasıl konuşulacağını bilmeyen bir nesil çıkıyor ortaya. Üçüncü olarak ise dünyada da Avrupa’da da 2. Dünya Savaş’ından sonra ilk kez bir nesil anne ve babasından daha kötü ekonomik şartlara sahip olacak” diye konuştu.

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Okan Bayülgen de Erdoğan’ın sözlerinin ardından “Z kuşağından hiç hazzetmiyorum. Z’nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum ve Alfa’yı kurtarmak istiyorum” diye konuştu.

1997 ve 2012 seneleri arasında doğan insanları kapsayan jenerasyona Z kuşağı deniyor. 2013 yılından itibaren doğanlar ise Alfa kuşağı olarak adlandırılıyor.

 

 

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#Okan Bayülgen#Muhabbet Kralı#Z Kuşağı

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