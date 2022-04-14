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Oğlum dizisi final mi yapıyor?

#Oğlum#Oğlum Final#Oğlum Bitiyor Mu
Oğlum dizisi final mi yapıyor

Songül Öden, Canan Ergüder ve Nazan Kesal gibi isimlerin rol aldığı Oğlum dizisinin final yapacağı iddia edildi. Show Tv dizisi olan Oğlum Çarşamba günleri izleyicilerle buluşuyor. Kulislerde yer alan iddialara göre Ay Yapım imzalı proje, büyük ihtimalle Mayıs ayında ekrana veda edecek.

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Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Songül Öden, Timur Acar, Nihal Yalçın, Serhat Teoman ve Kubilay Aka gibi ekranların sevilen oyuncularının yer aldığı Oğlum dizisinden üzen haber geldi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Oğlum ekranlara veda ediyor.

OĞLUM KONUSU

İlyas ve Melike Özyürek çifti, kızları Ceren ve 6 yaşındaki küçük oğulları Kaan ile birlikte Şile’de yaşar.

Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan’ın okul çıkışına geç kalır…Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan’ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…

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Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan’ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar…Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

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#Oğlum#Oğlum Final#Oğlum Bitiyor Mu

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