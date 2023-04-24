Ã–fkeden delirdi, karÄ±sÄ±nÄ± eve kilitledi... KarnÄ±nda Ã§ocuÄŸumla hiÃ§bir yere gidemezsin

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Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Seher ve AslÄ±'nÄ±n samimiyetinden rahatsÄ±zlÄ±k duyan ve kendini ihanete uÄŸramÄ±ÅŸ hisseden Hatice saf deÄŸiÅŸtirerek Alanur'un iÅŸ yerine gitti.

Alanur'a yardÄ±m etmek istediÄŸini sÃ¶yleyen Hatice "Burada olduÄŸumdan kimsenin haberi yok, mektupla ilgili gerÃ§eÄŸi bildiÄŸimden de... O mektuplarÄ± halamÄ±n yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispat etmenize yardÄ±m edebilirim" dedi.

HATÄ°CE, SEHER'Ä° SIRTINDAN VURDU

AslÄ±'ya Hakan'Ä±n zor durumda olduÄŸunu anlatan Beste, kardeÅŸinden borÃ§ para istedi. AblasÄ±nÄ±n sorunun Ã§Ã¶zmek isteyen AslÄ±, dÃ¼ÄŸÃ¼nde takÄ±lan paralarÄ± kuyumcuya rehin bÄ±rakarak gerekli olan parayÄ± buldu.

AslÄ±'nÄ±n takÄ±larÄ± rehin bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrenen Seher, yemekte genÃ§ kÄ±zÄ± zor durumda bÄ±rakacak bir istekte bulundu.

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Sabah olduÄŸunda bankaya gitmek iÃ§in hazÄ±rlanan Seher, Mehmet'in yanÄ±nda AslÄ±'yÄ± bir kez daha kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±: AltÄ±nlarÄ± getirmeyi unutmuÅŸsun...

Araya giren Mehmet, altÄ±nlarÄ±n dolapta olduÄŸunu sÃ¶yleyerek AslÄ±'yÄ± odaya gÃ¶nderdi.

Rehin bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± altÄ±nlarÄ± Mehmet'in sÃ¶ylediÄŸi yerde bulan AslÄ±, derin bir nefes aldÄ±.

Mehmet'in gerÃ§ekleri Ã¶ÄŸrendiÄŸini anlatmak iÃ§in ablasÄ±nÄ±n iÅŸ yerine giden AslÄ±, mide bulantÄ±sÄ± nedeniyle zor anlar yaÅŸadÄ±.

KardeÅŸinin durumundan ÅŸÃ¼phelenen Beste, ona test yapmayÄ± Ã¶nerdi.

ASLI HAMÄ°LE

Hamilesin AslÄ±! Bence Mehmet duysa çok sevinir...

PeÅŸine taktÄ±ÄŸÄ± adamlar sayesinde AslÄ±'nÄ±n hastaneye gittiÄŸini Ã¶ÄŸenen Seher, gelininin Ã§antasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ± ve hamile olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi.

AkÅŸam yemeÄŸinde sÃ¶zleri ile AslÄ±'ya bebek imasÄ± yapan Seher'in tadÄ± Ziya'nÄ±n Alanur'un adÄ±nÄ± anmasÄ±yla kaÃ§tÄ±.

ZÄ°YA, SEHER'E 'ALANUR' DÄ°YE SESLENDÄ°

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Sofrada esen buz gibi rÃ¼zgarlarÄ±n ardÄ±ndan Seher'in gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ almaya Ã§alÄ±ÅŸan Ziya, karÄ±sÄ±na durumun basit bir dil sÃ¼rÃ§mesi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Dil aklÄ±ndakini sürçermiÅŸ...

Bebek haberini Mehmet ile paylaÅŸmak iÃ§in fÄ±rsat kollayan AslÄ±, kendini yeterince hazÄ±r hissetmeyince konuyu bambaÅŸka bir yere getirdi.

Annenin beni takip ettirdiÄŸinden ÅŸüpheleniyorum Mehmet...

KarlÄ± Malikanesi'ndeki tatsÄ±z gÃ¼nden sonra AslÄ±'yÄ± gÃ¶rmeye gitmeyen Alanur, kÄ±zÄ±nÄ± konuÅŸmak iÃ§in eve Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Alanur da tÄ±pkÄ± Beste gibi AslÄ±'daki deÄŸiÅŸimi fark etti.

Hamile misin? BoÅŸ attÄ±m da dolu mu tuttum? Bana bu kadar salak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyle...

AslÄ±'yÄ± iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§aresizlikten kurtarmak isteyen Alanur, tÃ¼m gÃ¼cÃ¼yle kÄ±zÄ±na destek olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

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EÄŸer bu çocuk doÄŸarsa sen o eve, o hayata mahkum olacaksÄ±n...

Seher'in gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ almak isteyen Ziya, Ã¶nce eve bir kucak dolusu Ã§iÃ§ek gÃ¶nderdi, ardÄ±ndan karÄ±sÄ±nÄ± yemeÄŸe Ã§Ä±kardÄ±.

Ã‡ok geÃ§meden Hatice'nin haber uÃ§urduÄŸu Alanur da restorandaki yerini aldÄ±.

ZÄ°YA'NIN JESTÄ°NE ALANUR GÃ–LGESÄ°

AslÄ±'ya bebeÄŸi aldÄ±rmanÄ±n en doÄŸru fikir olduÄŸunu sÃ¶yleyen Alanur, sabah erkenden kÄ±zÄ±nÄ± evden alÄ±p hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Mehmet'i apar topar iÅŸ yerinden Ã§aÄŸÄ±ran Seher, ona AslÄ±'nÄ±n hamile olduÄŸunu sÃ¶yledi. AslÄ±'nÄ±n bebeÄŸi aldÄ±rabileceÄŸini ima eden Seher, oÄŸlunun daha da sinirlenmesine neden oldu.

Benim bebeÄŸimi benden habersiz aldÄ±racak, daha neler!

Annesiyle ablasÄ±nÄ±n bir anlÄ±k dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanan AslÄ±, bebeÄŸi aldÄ±rmaktan vazgeÃ§erek hastaneden ayrÄ±ldÄ±.

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ASLI BEBEÄžÄ°NDEN VAZGEÃ‡EMEDÄ°

Annesinin tuttuÄŸu adamdan AslÄ±'nÄ±n yerini Ã¶ÄŸrenen Mehmet, soluÄŸu karÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ±nda aldÄ±.

Ben sana nasÄ±l güveneceÄŸim AslÄ±? Ben sana arkamÄ± dönüp nasÄ±l gideceÄŸim?

Dizinin final sahnesinde;

AslÄ±'yÄ± konundan tutup eve getiren Mehmet, onu annesine emanet etti.



Mehmet'in kendisisini Seher'in yanÄ±nda azarlamasÄ±ndan rahatsÄ±z olan AslÄ±, evden gitmek istedi ancak kocasÄ± buna izin vermedi:

KarnÄ±nda çocuÄŸumla hiçbir yere gidemezsin!

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