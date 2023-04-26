Ödüllü filme geri sayım

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Karanlık Gece’nin galası önceki akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde prömiyerini yapan, Antalya’da “en iyi film” ve “en iyi senaryo” ödüllerini kazanan film, 28 Nisan’da vizyona girecek.

Filmin galasına yönetmen Özcan Alper’le beraber oyuncular Berkay Ateş, Pınar Deniz, Ozan Çelik, Ceylan Ertem, Tarhan Karagöz, Fırat Kaymak, Süleyman Kadim Kabaali, Sefa Tantoğlu, Özgür Cem Tuğluk katıldı.

Filmin vizyonda seyirciyle buluşacak olmasından dolayı heyecanlı olduklarını dile getiren ekip, gösterim sonrasında tebrikleri kabul etti. Suç ve gerilim türündeki filmin galasına ünlü isimler de katıldı.

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Pınar’ı izlemek keyif

Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz’i yalnız bırakmadı. Yıldırım, “Pınar Deniz’i izlemek benim için çok büyük bir keyif. Bayramı ailemle geçirdim. Saçları biraz uzattım. Pınar da seviyordur herhalde” dedi.

Galaya katılan Mahsun Kırmızıgül, “Bu filmi çok merak ediyorum. Filmin yapımcısı Bülent Makar çok sevdiğim birisi. Umarım hak ettiği değeri görür” dedi.

Hatice Aslan, “Oyunculuklarını çok beğendiğim isimlerin bir araya geldiği bir film olmuş. Filmler sinema salonunda seyredilir, onun keyfi başkadır. Yolu açık olsun” dedi.

Özge Özacar

Burak Deniz