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Ödüllü filme geri sayım

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#Altın Portakal#Karanlık Gece#Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Ödüllü filme geri sayım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 11:24

Altın Portakal ödüllü “Karanlık Gece” 28 Nisan’da vizyonda. Suç ve gerilim türündeki filmin galası önceki akşam oyuncuların katılımıyla gerçekleşti.

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Karanlık Gece’nin galası önceki akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde prömiyerini yapan, Antalya’da “en iyi film” ve “en iyi senaryo” ödüllerini kazanan film, 28 Nisan’da vizyona girecek.

Filmin galasına yönetmen Özcan Alper’le beraber oyuncular Berkay Ateş, Pınar Deniz, Ozan Çelik, Ceylan Ertem, Tarhan Karagöz, Fırat Kaymak, Süleyman Kadim Kabaali, Sefa Tantoğlu, Özgür Cem Tuğluk katıldı.

Ödüllü filme geri sayım

Filmin vizyonda seyirciyle buluşacak olmasından dolayı heyecanlı olduklarını dile getiren ekip, gösterim sonrasında tebrikleri kabul etti. Suç ve gerilim türündeki filmin galasına ünlü isimler de katıldı.

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Pınar’ı izlemek keyif

Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz’i yalnız bırakmadı. Yıldırım, “Pınar Deniz’i izlemek benim için çok büyük bir keyif. Bayramı ailemle geçirdim. Saçları biraz uzattım. Pınar da seviyordur herhalde” dedi.

Ödüllü filme geri sayım

Galaya katılan Mahsun Kırmızıgül, “Bu filmi çok merak ediyorum. Filmin yapımcısı Bülent Makar çok sevdiğim birisi. Umarım hak ettiği değeri görür” dedi.

Ödüllü filme geri sayım

Hatice Aslan, “Oyunculuklarını çok beğendiğim isimlerin bir araya geldiği bir film olmuş. Filmler sinema salonunda seyredilir, onun keyfi başkadır. Yolu açık olsun” dedi.

Ödüllü filme geri sayım

Özge Özacar

Ödüllü filme geri sayım

Burak Deniz

Ödüllü filme geri sayım

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#Altın Portakal#Karanlık Gece#Cemal Reşit Rey Konser Salonu

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