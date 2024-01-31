Ödül töreninde ağlatan anma... 'Babamın öldüğüne hâlâ inanamıyorum'

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MüzikOnair ve BAU Radyo iş birliğiyle düzenlenen “BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri” sahiplerini buldu.



Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Güney Kampüsü’nde yapılan ödül törenin sunuculuğunu Zeynep Bozkaya ve Ceyhun Yılmaz üstlendi. Törende, halk oylamasıyla belirlenen yılın en iyilerine ödüller verildi.

İşte kazananlar

∆ En iyi kadın Türk pop müziği sanatçısı: Derya Uluğ



∆ 100. Yıl özel ödülü (Yılın Projesi): Norm Ender



∆ Atilla Özdemiroğlu özel ödülü: Teoman



∆ En iyi TV kanalı: TV8 Acun Ilıcalı



∆ En iyi show programı: Hasan Can Kaya



∆ En iyi alternatif müzik sanatçısı: Emir Can İğrek



∆ En iyi grup: Köfn



∆ En iyi düet: Derya Uluğ & Asil Gök (Yansıma)



∆ En iyi kadın oyuncu: Melis Sezen



∆ En iyi erkek oyuncu: Burak Deniz



∆ Başarı kariyer ödülü: Defne Samyeli



∆ En iyi muhabir: Fulya Öztürk

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Ağlatan anma

Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur da gecede babasının anma töreni için yerini aldı. Duygusal bir konuşma yapan Alişan Uğur: “Babam şarkılarıyla filmleriyle hâlâ aramızda. Ben onun öldüğüne hâlâ inanamıyorum” dedi. Konuşma sırasında tüm misafirler duygusal anlar yaşadı.

Bana ve marşıma inanmadılar

‘Parla’ marşıyla ‘100. Yıl Özel Ödülü’ alan Norm Ender yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ben Parla’yı yaparken bana inanmadılar. ‘Ne büyük sanatçılar marş yaptı olmadı, seninki hiç olmaz. 30 Ekim’de unutulursun’ dediler. Dinleyen herkese teşekkürler.” Konuşmasını yapan Norm Ender tüm salonu ayağa davet ederek Parla’yı bir kez daha seslendirdi.

“En İyi Pop Müziği Sanatçısı” ve “En İyi Düet” ödüllerini alan Derya Uluğ, “Yansıma” şarkısında sevgilisi Asil Gök’ün kendisinin yazdığı sözleri bir türlü beğenmemesi üzerine vazgeçtiğini fakat Samsun Demir’in ısrarı üzerine yaptıklarını söyledi.

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‘Başarı kariyer ödülü’nü alan Defne Samyeli kariyerinin 30 yılı aştığını ve ders verdiği okuldan ödül almanın gururunu yaşadığını ifade etti.

‘En iyi oyuncu’ ödülünü kazanan Melis Sezen ödül konuşmasında son dönemlerde çok konuşulan dans yeteneğini üniversite yıllarında keşfettiğini söyledi.

‘En iyi erkek sanatçı ödülü’nü alan Serdar Ortaç üniversite öğrencilerine “Beni unutmadığınız için teşekkürler” dedi.

“Atilla Özdemiroğlu özel ödülü” alan Teoman, “Şarkı yapmam 15 dakika sürer. Çalışmayan” diyerek herkesi güldürdü.

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Sahibi olduğu tv8 ile ‘Yılın en iyi TV kanalı’ ödülünü alan Acun Ilıcalı ödülünü almadan önce anlattığı üniversite anılarıyla öğrencilere neşeli anlar yaşattı.

‘En İyi Show Programı’ ödülünü alan Hasan Can Kaya yaptığı esprilerle tüm misafirlere kahkaha dolu dakikalar yaşattı.

Köfn, “en iyi grup” seçildi. Ödülü solist Salman Tin aldı.

Emir Can İğrek, “en iyi alternatif müzik sanatçısı” seçildi.