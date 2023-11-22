Ödül gecesi

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Golden Palm Mag tarafından düzenlenen 10. EMPCLINICS Golden Palm Awards (Altın Palmiye Ödülleri) önceki akşam Zorlu Center Raffles Hotel’de gerçekleşti. Ece Gürsel ve Hakan Bilgin’in sunduğu organizasyonun kırmızı halı sunuculuğunu ise İlker Koç ile Hülya Yenidoğmuş üstlendi.



Davete, iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Halk oylamasıyla ödüllerin sahiplerini bulduğu tören için toplam 264 bin kişi oy kullandı.

Demirören Medya’ya ödüller

Hürriyet Gazetesi, geceden 2 ödülle ayrıldı. “Yılın gazetesi” seçilen Hürriyet’in ödülünü Kelebek muhabiri Sayit Durmaz aldı.

Kelebek köşe yazarı Mehmet Üstündağ ise “yılın magazin yazarı” ödülüne layık görüldü.

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CNN Türk, “yılın haber kanalı” seçildi. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz ise “yılın haber muhabiri” ödülünü aldı. Ödülleri, Ferda Serbset aldı.

Kanal D’nin sevilen programı “Magazin D”, “yılın magazin programı” seçildi. Ödülü Magazin D Genel Yayın Yönetmeni

Timuçin Güner aldı.

Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”, “yılın aksiyon dizisi” seçildi. Dizinin başrol oyuncusu Özgür Ozan ise “yılın erkek dizi oyuncusu” ödülünü aldı. Dizinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin, ‘Yaşam boyu onur ödülü’, genç oyuncusu Hasan Denizyaran ise ‘yılın çıkış yapan erkek oyuncusu’ ödülünü aldı. “Yargı” ise yılın dizisi ödülünü kazandı.

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Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu’nun oyunları “1923 Müzikal” “yılın en iyi tiyatro yapımı”, “Amadeus” ise “yılın en iyi tiyatro oyunu” seçildi. Ödülü, yapımcı Sadri Alışık aldı.

Sefo’nun seslendirdiği “Araba”, “yılın şarkısı” seçildi. Sefo, “yılın erkek rap sanatçısı” ödülünü de aldı.

Jessica May, “yılın yabancı oyuncusu” ödülünü aldı.

Faik Öztürk, partneri Safiye Soyman ile “yaşam boyu başarı ödülü”nü aldı. Amerika’da olan Safiye Soyman geceye katılamadı.

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İlhan Doğan, “Her Şeye Rağmen” filmiyle “yılın film senaryosu” ve “yılın sinema filmi” ödülünü aldı. Filmin başrolündeki Erkan Petekkaya , “yılın erkek sinema oyuncusu” seçildi.

Cem Öğretir, “yılın erkek haber sunucusu” seçildi.

YILLAR SONRA SAHNEDE

“Yaşam boyu başarı ödülü” alan Orhan Gencebay, törene Sevim Emre ile katıldı.





Gencebay, yıllar sonra sahneye çıktı ve yeni şarkısı “Canım Türkiyem”i seslendirdi.

Gülben Ergen’den Gazze tepkisi

Gülben Ergen, Çocuklar Gülsün Derneği ile “yılın sosyal sorumluluk projesi” ödülünü Orhan Gencebay’ın elinden aldı.

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Ergen, “Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü... 45 gündür dünyada Gazze’de 5 binden fazla çocuk öldürüldü. Çocukların yaşama hakları elinden alınıyor. Hiç kimse dur diyemiyor. Lütfen tepkimizi daha fazla yayalım” dedi.

Altın dişli sevgili

Motive olarak bilinen rap’çi Tolga Can Serbes, törene sevgilisi ile katıldı.

Serbes’in sevgilisinin altın dişleri dikkat çekti.

Motive, “Romantik” ile “yılın albümü” ödülünü aldı.

Motive, “Romantik” ile “yılın albümü” ödülünü aldı.

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Şevval Şahin